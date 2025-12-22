Глава Коченёво оштрафован за срыв нацпроекта «Чистая вода»

В Новосибирской области вынесен приговор в отношении главы рабочего поселка Коченево Анатолия Пригоды по уголовному делу при исполнении национального проекта «Чистая вода». Его признали виновным в халатности, которая привела к особо крупному ущербу.

Суд установил, что 29 марта 2022 года глава рабочего поселка Коченево и генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» заключили муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по строительству комплекса объектов водоочистки и водоподготовки в Коченево. Завершить работы планировалось к 31 октября 2023 года.

— В соответствии с условиями контракта ООО «СпецТрансСтрой» предоставило администрации р.п. Коченево выданную ПАО Банком «Левобережный» независимую гарантию, в соответствии с условиями которой банк гарантировал надлежащее исполнение обществом обязательств. Общество обязательства по строительству объекта не выполнило, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

С 1 ноября по 31 декабря 2023 года глава рабочего поселка Коченево знал, что ООО «СпецТрансСтрой» не выполняет свои обязательства по контракту. Он должен был обратиться к гаранту — ПАО Банку «Левобережный» — и потребовать выплаты 42 миллионов рублей. Однако этого не произошло.

Ненадлежащее исполнение главой рабочего поселка Коченево своих обязанностей, что привело к особо крупному ущербу бюджету в размере 42 млн рублей. Суд оштрафовал виновного на 300 тысяч рублей. Прокурор района Владимир Череватов поддержал обвинение. Иск прокурора о возмещении ущерба в размере 42 миллионов рублей был удовлетворен.

Напомним, в июне главу рабочего поселка Ордынское, Сергея Семенова, оштрафовали на 50 тысяч рублей за халатность. Он также не проконтролировал выполнение обязательств «СпецТрансСтроем» по муниципальному контракту. Это нанесло ущерб бюджету в размере 5,5 миллиона рублей.

В 2024 году в связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию объектов в Татарске, Коченево и Ордынском, которые реализуются в рамках программы «Чистая вода», регион обязали вернуть в федеральный бюджет 81,5 млн рублей. Все эти объекты должна была построить компания «СпецТрансСтрой».

Ранее редакция сообщала о том, что дело экс-директора «СпецТрансСтрой» ушло в суд.