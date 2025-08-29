В Новосибирске упали продажи машиномест в новостройках

По итогам первого полугодия 2025 года в новостройках Новосибирска было продано на 16% меньше машиномест чем годом ранее. Об этом сообщили аналитики центра «Движение.ру». Для сравнения, продажи квартир рухнули более значительно — на 41%.
При этом цены на подземные парковки в Новосибирске продолжали расти. За год динамика составила 9,4%. В среднем в новостройках города машиноместо сегодня можно купить по цене 1,08 млн рублей за квадрат.
Стоит отметить, что самое серьезное падение продаж машиномест было зафиксировано в двух сибирских городах:
Интересно, что в Красноярске цены на машиноместа в новостройках при этом за год подскочили на 46,4%. В среднем подземная парковка в городе сейчас стоит 1,45 млн рублей.
В Омске ее стоимость практически не изменилась. Однако за машиноместо в новостройке в этом городе в среднем придется отдать 1.86 млн рублей. По стоимости парковки Омск находится на втором месте в стране после Москвы (2,95 млн).
То есть для новосибирцев покупка машиноместа более бюджетное вложение, чем для красноярцев и омичей.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в полтора раза увеличится количество платных парковок. Все они появятся на центральных улицах города.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
