В Новосибирске упали продажи машиномест в новостройках

По итогам первого полугодия 2025 года в новостройках Новосибирска было продано на 16% меньше машиномест чем годом ранее. Об этом сообщили аналитики центра «Движение.ру». Для сравнения, продажи квартир рухнули более значительно — на 41%.

При этом цены на подземные парковки в Новосибирске продолжали расти. За год динамика составила 9,4%. В среднем в новостройках города машиноместо сегодня можно купить по цене 1,08 млн рублей за квадрат.

Стоит отметить, что самое серьезное падение продаж машиномест было зафиксировано в двух сибирских городах:

В Омске количество сделок сократилось на 67%. При том, что продажи квартир упали всего на 24%.

В Красноярске продажи рухнули на 61,5%, падение продаж квартир составило 51%.

Интересно, что в Красноярске цены на машиноместа в новостройках при этом за год подскочили на 46,4%. В среднем подземная парковка в городе сейчас стоит 1,45 млн рублей.

В Омске ее стоимость практически не изменилась. Однако за машиноместо в новостройке в этом городе в среднем придется отдать 1.86 млн рублей. По стоимости парковки Омск находится на втором месте в стране после Москвы (2,95 млн).

То есть для новосибирцев покупка машиноместа более бюджетное вложение, чем для красноярцев и омичей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в полтора раза увеличится количество платных парковок. Все они появятся на центральных улицах города.