Новосибирцы смогли оградиться от миллионов спам-звонков благодаря системе защиты

В первой половине текущего года специалисты цифровой экосистемы МТС провели анализ входящих вызовов на номера жителей Новосибирской области, выявив наиболее назойливые категории спамеров и мошенников. Лидирующие позиции в списке нежелательных контактов заняли банки, финансовые учреждения, рекламные агентства, компании, проводящие опросы, а также коллекторские службы.

В первую десятку антирейтинга также вошли потенциальные мошенники, заняв восьмую строчку. За первые шесть месяцев 2025 года система защиты от спама предотвратила около 50 миллионов нежелательных звонков новосибирцам. Если бы все эти соединения состоялись, жители региона потратили на разговоры с нежелательными абонентами свыше 23 лет.

Один из абонентов в Новосибирской области подвергся особенно активным атакам злоумышленников, которые пытались связаться с ним более 16,8 тысяч раз в первом полугодии.

По словам Алексея Пахомова, директора МТС в Новосибирской области, методы мошенников постоянно совершенствуются, что делает даже самых осторожных людей уязвимыми. Операторы мобильной связи разрабатывают и внедряют новые технологические решения для защиты абонентов. Функция «Безопасный звонок», например, способна идентифицировать мошенников по речевым паттернам и предупреждать абонентов в режиме реального времени. За первые шесть месяцев в Новосибирской области система голосовых уведомлений о мошеннических звонках сработала более 1,3 миллиона раз.