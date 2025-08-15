Рекламодателям

Новосибирцы смогли оградиться от миллионов спам-звонков благодаря системе защиты

  • 15/08/2025, 12:13
Новосибирцы смогли оградиться от миллионов спам-звонков благодаря системе защиты
Если бы все эти соединения состоялись, жители региона потратили на разговоры с нежелательными абонентами свыше 23 лет

В первой половине текущего года специалисты цифровой экосистемы МТС провели анализ входящих вызовов на номера жителей Новосибирской области, выявив наиболее назойливые категории спамеров и мошенников. Лидирующие позиции в списке нежелательных контактов заняли банки, финансовые учреждения, рекламные агентства, компании, проводящие опросы, а также коллекторские службы.

В первую десятку антирейтинга также вошли потенциальные мошенники, заняв восьмую строчку. За первые шесть месяцев 2025 года система защиты от спама предотвратила около 50 миллионов нежелательных звонков новосибирцам. Если бы все эти соединения состоялись, жители региона потратили на разговоры с нежелательными абонентами свыше 23 лет.

Один из абонентов в Новосибирской области подвергся особенно активным атакам злоумышленников, которые пытались связаться с ним более 16,8 тысяч раз в первом полугодии.

По словам Алексея Пахомова, директора МТС в Новосибирской области, методы мошенников постоянно совершенствуются, что делает даже самых осторожных людей уязвимыми. Операторы мобильной связи разрабатывают и внедряют новые технологические решения для защиты абонентов. Функция «Безопасный звонок», например, способна идентифицировать мошенников по речевым паттернам и предупреждать абонентов в режиме реального времени. За первые шесть месяцев в Новосибирской области система голосовых уведомлений о мошеннических звонках сработала более 1,3 миллиона раз.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

2 733

Рубрики : Технологии

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : технологии МТС


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Более трети всех дел, рассматриваемых арбитражным судом, связаны с банкротством. Это существенно больше, чем годом ранее
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Улицу Ленина в Новосибирске в конце августа закроют для проезда машин
15/08/25 15:30
Общество
На выходных новосибирцев ждут грозы и короткие, но сильные дожди
15/08/25 15:00
Общество
В Новосибирске время устранения повреждений теплосетей сократилось на 60%
15/08/25 14:45
Бизнес
ПСБ снизил ставки по программам военной ипотеки
15/08/25 13:31
Финансы
XII Российский форум биотехнологий OpenBio пройдёт в Новосибирской области
15/08/25 13:20
Технологии
В Новосибирской области назвали сроки сбора кедровых орехов и ягод
15/08/25 13:00
Общество
Законопроект о компенсациях за сбои в мобильном интернете представят в Госдуму
15/08/25 12:50
Власть
Новосибирцы смогли оградиться от миллионов спам-звонков благодаря системе защиты
15/08/25 12:13
Технологии
Новосибирские компании представят свои товары на китайском Дне влюбленных
15/08/25 12:00
Бизнес ВЭД ПроБизнес
Губернатор Новосибирской области открыл аккаунт в мессенджере МАХ
15/08/25 11:30
Власть Технологии
Новосибирцы готовы потратить на цветы ко Дню знаний до пяти тысяч рублей
15/08/25 11:00
Общество
«После 40 лет город стал напрягать»: среди жителей Новосибирска растет спрос на дачную жизнь
15/08/25 10:00
Недвижимость Общество
Замначальника Госжилинспекции в Новосибирске временно отстранили от должности
15/08/25 9:45
Бизнес Власть Право&Порядок
Видеоаналитика Билайн Big Data & AI раскрыла «тайну» палет с язычками и круассанами на производстве полуфабрикатов
15/08/25 9:29
Бизнес
Официально на неполную рабочую неделю в Новосибирске перешли 13 компаний
15/08/25 9:00
Бизнес Общество
Метеорологи ожидают, что осень в Новосибирске будет рекордно теплой
14/08/25 18:30
Общество
Цены на картофель снизились в Новосибирской области
14/08/25 18:00
Общество
Фестиваль активного долголетия прошел в Новосибирской области
14/08/25 17:45
Власть
Гид новосибирской турфирмы осужден за гибель девяти туристов на Камчатке
14/08/25 17:30
Общество
Громадный зуб носорога найден на берегу Оби под Новосибирском
14/08/25 17:00
Общество
Популярное
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Новости компаний
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10
Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей
11/08/25 10:40
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня Земли Сибирской-2025»
11/08/25 9:18
Более 2 700 новых объектов обеспечили электроэнергией новосибирские энергетики
8/08/25 9:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять