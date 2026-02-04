ФСБ задержала сотрудника новосибирского «Вектора» по делу о взятке

Управление ФСБ России по Новосибирской области совместно с прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах пресекли противоправную деятельность сотрудника научного центра «Вектор». Его подозревают в получении взятки и хищении бюджетных средств.

В результате оперативных мероприятий установлено, что заведующий одной из лабораторий центра получил взятку в размере более 4,7 миллиона рублей. Деньги ему передали за проведение исследований биологических проб с нарушением установленного порядка в интересах коммерческой фирмы.

Также мужчину подозревают в растрате крупной суммы, выделенной «Вектору» в рамках национального проекта «Наука и университеты». Деятельность сотрудника была пресечена при содействии руководства научного центра.

По факту правонарушений следственным управлением СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве. Подозреваемый задержан.

Ранее редакция сообщала, что сотрудники налоговой попались на взятках в Новосибирске.