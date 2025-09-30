Новосибирские стартапы приглашают на новый акселератор

Цифровая экосистема МТС сообщает о том, что её дочерняя компания МТС Web Services объявила о запуске акселератора для стартапов, специализирующихся на генеративном искусственном интеллекте и SaaS-решениях для корпоративного сектора. Компании из России, стран Европы, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Ближнего Востока и Северной Африки приглашаются к подаче заявок на участие.

Акселерационная программа, рассчитанная на 12 недель и реализуемая в онлайн-формате, охватывает два основных направления: искусственный интеллект и интеллектуальные системы, а также Enterprise SaaS и облачные технологии.

Отобранные стартапы получат возможность протестировать свои решения и бизнес-модели в реальной корпоративной среде, взаимодействовать с потенциальными клиентами и инвесторами. Лучшим командам будет предложено запустить оплачиваемые пилотные проекты. Кроме того, участникам акселератора будет предоставлен приоритетный доступ к облачным ресурсам, включая GPU, API и инструменты мониторинга MWS Cloud. Экспертная поддержка будет оказана ведущими специалистами MWS, от владельцев продуктов и менеджеров по продажам до специалистов по маркетингу.

По словам директора МТС в Новосибирской области Алексея Пахомова, Новосибирск по праву считается научным центром России, где успешно развиваются как фундаментальные, так и прикладные научные исследования, в том числе в области информационных технологий. Пахомов выразил уверенность, что акселератор будет способствовать привлечению инвестиций и успешному развитию наукоемкого бизнеса в регионе, что укрепит позиции Новосибирска как научной и технологической столицы.

