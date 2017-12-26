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Инфляцию удалось удержать

  • 26/12/2017
Бобошик

Павел Бобошик, председатель Совета директоров АО «Завод «Экран»

— Какие события 2017 года вы считаете наиболее значимыми для экономики РФ, Новосибирской области?

— В масштабах российской экономики речь идет, прежде всего, о некоторой стабилизации макроэкономической ситуации. Так, инфляцию в РФ удалось удержать в рамках прогнозных показателей: на конец уходящего года она будет ниже 4% — целевого уровня Центрального банка. Это позитивно отражается на стоимости поставок и услуг в промышленном секторе.

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Негативная тенденция — третий год падает покупательная способность населения. Как следствие, спрос на конечную продукцию, выпускаемую нашими заказчиками-потребителями тарного стекла снижается, объемы розлива напитков в стеклянные бутылки сокращаются (стеклянная тара дороже пластиковой и алюминиевой). Тем не менее, нам есть куда расти. Несколько лет назад стеклотару в Сибирь стали возить из центральной части России, и даже с Ростова-на-Дону. Поскольку транспортные расходы увеличиваются, что сказывается на цене «европейской» бутылки, наши клиенты переориентируются на тарное стекло от местного производителя.

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Региональной экономике тишина и отсутствие заметных событий иногда идут на пользу.

В Новосибирске выполнили реконструкцию набережной в соответствии с европейскими стандартами — это способствует повышению комфорта городской среды. Новосибирск становится привлекательнее для жизни, нам будем проще приглашать сюда на работу дефицитных специалистов из других регионов. Благоустройство тоже можно оценивать с экономической точки зрения.

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— Какие бизнес-проекты, инфраструктурные проекты вы считаете наиболее значимыми для региона?

— К сожалению, так и не началась реализация проекта по строительству мусоросортировочного завода — у общественников и депутатов возникли вопросы к договору концессии.

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Вместе с тем, в Новосибирской области давно назрела проблема раздельного сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. Стеклотарные предприятия РАТМ Холдинга (ООО «Сибирское стекло» и ООО «Новое стекло», находятся под управлением АО «Завод «Экран») для производственных нужд используют стеклобой. Если ТКО продолжат вывозить на свалки, мы будем терять и деньги, и ценное вторичное сырье.

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Радует, что никто из наших заказчиков, чьи производственные мощности размещены на территории Новосибирской области, не свернул свою деятельность. Надеемся, их положение не потеряет устойчивость и в новом году.

— Главные итоги работы вашей компании в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

— В конце 2016 года на территории АО «Завод «Экран» сертифицировали индустриальный парк. В этом году предлагаем дополнительные услуги для компаний-арендаторов, имеющих статус резидентов, стараемся выстроить кооперационные связи между предприятиями, работающими на нашей площадке.

В настоящее время индустриальный парк проходит аккредитацию в Минпромторге РФ, также мы работаем над изменением требований к прохождению этой процедуры. В частности, для устранения законодательных противоречий, добиваемся исключения из обязательного перечня бумаг, которые должны предоставить браунфилды, документов по планировке территории.

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В других субъектах Федерации действует система преференций для управляющих компаний и резидентов промпарков, в Новосибирской области пока нет. Продолжаем лоббировать введение льгот и мер стимулирования для участников парковых проектов на региональном уровне. В сентябре направили наши предложения областному правительству, сейчас взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы профильный законопроект все-таки приняли в следующем году.

Стеклотарные активы РАТМ Холдинга продолжили улучшать финансовые и производственные результаты. В ноябре 2016 года на стекловаренной печи №2 ввели в эксплуатацию дополнительную линию с окрашивающим питателем, который обеспечивает возможность изготовления цветной бутылки. И практически весь год линия работала в «окрашивающем» режиме, поскольку спрос на стеклоизделия данного типа огромен. Таким образом, в уходящем году мы не только увеличили объемы производства, но и цены на свою продукцию, ведь, например, синяя бутылка более дорогая. EBITDA достигнет 450 млн рублей. В 2016 году запустили третью линию по производству облегченной бутылки по технологии NNBP, в следующем году запустим четвертую.

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— Какие задачи ставите перед собой, своей компанией на 2018 год?

— В 2018 году нам предстоит ремонтировать стекловаренную печь №4, инвестиции на первом этапе составят 250-300 млн рублей. На втором этапе на печи установят еще одну производственную линию — это произойдет не ранее, чем в конце 2018 года, все будет зависеть от конъюнктуры рынка. В планах — поднять годовой объем производства до 500 000 млн бутылок.

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Фото: пресс-служба РАТМ Холдинга

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