В центре Новосибирска закрывается еще один бар

Бар Melomel открылся на цокольном этаже по адресу Красный проспект, 24 в 2021 году. С самого начала заведение позиционировало себя, как первый в России бар-мидерия, где можно попробовать алкогольные напитки на основе мёда с добавлением фруктов и ягод (миды и меломели), а также крафтовое пиво и сидр. Помимо напитков посетителям предлагали бургеры, горячие блюда, традиционные закуски к пиву и даже супы.

25 апреля на своей страничке в соцсетях представители клуба сообщили о закрытии заведения.

— Похоже, мы дошли до финальной главы. Пришло время сказать это вслух: мы закрываемся. Нам будет не хватать всего, за что вы нас любили – этого простого и честного сочетания: крафтового мёда, жирных бургеров и вечеров, в которых было спокойно, — обратились они к своим подписчикам.

Авторы поста признались, что никогда не гнались за трендами, а просто хотели, «чтобы вы влюбились в настоящий крафт – от напитков, поданных с душой, до простых, но идеальных северных блюд, согревающих изнутри».

Напомним, что еще три месяца назад новосибирские эксперты предупреждали, что 2026 год будет тяжелее и мрачнее, чем предыдущие несколько лет. И волна закрытий заведений общепита захлестнула Новосибирск почти сразу после новогодних праздников. Так, только за январь 2026-го с гастрономической карты Новосибирска исчезло девять названий. И эта негативная тенденция продолжается. С рынка уходят даже достаточно крупные и давно известные в Новосибирске игроки. В марте известный ресторатор Денис Иванов сообщил о прекращении работы одного из своих новосибирских ресторанов — «Т.Б.К. Лонж», открытого в 2007 году.

— Закрытия будут продолжаться. По итогам первого квартала бизнес все подсчитает, посмотрит, что получается с учетом повышения налогов, и, скорее всего, активно станет заведения закрывать. Сильнее всего пострадает средний сегмент и локальные бренды. Им тяжелее будет справиться с ростом издержек, падением спроса и другими негативными факторами. Крупные бренды, наверное, смогут легче это пережить. Потому что там и финансовая история другая, и сила бренда, и маркетинг, и обычно более удачные локации. Я думаю, мы увидим перераспределение рынка в текущем году, — сообщил тогда Infopro54 управляющий и совладелец ресторанов New Mexico и «Гриль&Бутыль» Даниил Прицкау.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирские рестораны вслед за ларьками и химчистками стали просить наличку.