В топ-5 производителей льна России вошла Омская область

По итогам 2025 года валовый сбор льна-долгунца в Омской области составил 6,52 тысяч тонн. Это пятое место в стране. Аналитики Центра отраслевой экспертизы РСХБ полагают, что при благоприятном стечении обстоятельств в 2026 году область может значительно подняться не только в рейтинге округа, но и страны в целом.

— В СФО лён-долгунец возделывают также в Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях в количестве, не оказывающем значительного влияния на положение округа в общероссийском рейтинге, — отметили эксперты центра.

Ещё один важный показатель — объём собранного льна в переводе на волокно. В Омской области валовый сбор волокна в прошлом году составил 2,2 тысяч тонн, благодаря чему регион занял четвертую строку среди всех регионов России.

— В 2026 году Омская область способна значительно улучшить свои позиции в рейтинге. Для этого сформирована качественная производственная база и накоплены необходимые компетенции аграриев, — объяснил заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.

По его словам, лён-долгунец становится стратегическим ресурсом промышленного суверенитета страны: товарное волокно в стебле может достигать 28%, что является сырьём для производства целлюлозы, упаковки, тканей, шпагата и технических материалов широкого применения и строительных индустрий.

Стоит отметить, что в 2011 году Новосибирская область была первой в стране по урожайности льна-долгунца: с 5815 га было заготовлено более 100 тысяч тонн льна Самый богатый урожай в тот год собрали Маслянинский и Искитимский районы области. Об этом сообщал Минсельхоз региона. Для сравнения, валовый сбор лидера 2025 года Смоленской области, составил 27,3 тысяч тонн.

