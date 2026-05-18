В топ-5 производителей льна России вошла Омская область

Автор: Юлия Данилова

15 лет назад первой в стране по урожайности льна-долгунца была Новосибирская область

По итогам 2025 года валовый сбор льна-долгунца в Омской области составил 6,52 тысяч тонн. Это пятое место в стране. Аналитики Центра отраслевой экспертизы РСХБ полагают, что при благоприятном стечении обстоятельств в 2026 году область может значительно подняться не только в рейтинге округа, но и страны в целом.

— В СФО лён-долгунец возделывают также в Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях в количестве, не оказывающем значительного влияния на положение округа в общероссийском рейтинге, — отметили эксперты центра.

Ещё один важный показатель — объём собранного льна в переводе на волокно. В Омской области валовый сбор волокна в прошлом году составил 2,2 тысяч тонн, благодаря чему регион занял четвертую строку среди всех регионов России.

— В 2026 году Омская область способна значительно улучшить свои позиции в рейтинге. Для этого сформирована качественная производственная база и накоплены необходимые компетенции аграриев, — объяснил заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.

По его словам, лён-долгунец становится стратегическим ресурсом промышленного суверенитета страны: товарное волокно в стебле может достигать 28%, что является сырьём для производства целлюлозы, упаковки, тканей, шпагата и технических материалов широкого применения и строительных индустрий.

Стоит отметить, что в 2011 году Новосибирская область была первой в стране по урожайности льна-долгунца: с 5815 га было заготовлено более 100 тысяч тонн льна Самый богатый урожай в тот год собрали Маслянинский и Искитимский районы области. Об этом сообщал Минсельхоз региона. Для сравнения, валовый сбор лидера 2025 года Смоленской области, составил 27,3 тысяч тонн.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вышла в лидеры по намолоту гороха в СФО. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

В логистике и ритейле Новосибирска вырос спрос на временные кадры

Автор: Юлия Данилова

В апреле Новосибирской области вырос спрос на перевозчиков, работающих со сложными и негабаритными грузами. Интерес к перевозке негабаритных грузов внутри города поднялся на 51%, на перевозку стандартных грузов — на 27%, на доставку грузов на маркетплейсы — на 5%. В междугороднем сообщении спрос на транспортировку негабаритных грузов вырос на 18%, на перевозку стандартных грузов — на 17%.

— Структура спроса в категории грузоперевозок перераспределяется в пользу более сложных или специализированных задач. Заказчики ищут исполнителей с подготовленной техникой и опытом, способных работать с такими задачами. Этот тренд прослеживается и в пределах одного населенного пункта, и на дальние расстояния, — говорит Евгения Лазарева, руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на Авито Услугах.

За медицинскими услугами в Новосибирск за год приехали почти 40 тысяч иностранцев

Автор: Юлия Данилова

Объем рынка платных медицинских услуг (включая экспорт медицинских услуг), оказанных в Новосибирской области в 2025 году, увеличился на 21,3% за год и составил 49,6 млрд рублей (в 2024 — 40,9 млрд рублей). Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минэкономразвития со ссылкой на Новосибирскстат. За первый квартал 2026 года — 13,7 млрд (+7,6%).

Напомним, в 2021 году объем этого рынка в регионе составлял 24,1 млрд рублей.

У потребителей электричества в России хотят изымать неиспользуемые мощности

Автор: Юлия Данилова

Правительство России хочет ввести механизм ревизии максимальной сетевой мощности крупных потребителей (свыше 670 кВт). Как сообщил «Коммерсант», со ссылкой на свои источники, компаниям предлагают оставлять мощность, равную максимальной загрузке за предыдущие пять лет плюс резерв в 20%. По итогам ревизии с потребителями будут перезаключать документы о технологическом присоединении (ТП). Кроме того, у новых потребителей планируют изъять мощность, которой они три-пять лет не пользовались. Особый порядок определения максимальной мощности предлагается сохранить для жилого фонда и специальных служб и ведомств.

По данным федерального издания, в «Россетях» хотят использовать невостребованный резерв вместо строительства новых электросетей.

Новый центр притяжения Новосибирска: ГК «Расцветай» запустила масштабный бизнес-квартал

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» ― новая глава в развитии центра Новосибирска. Девелопер переосмысливает территорию легендарного ЦУМа, превращая ее в современный бизнес-квартал. Здесь воплощена концепция 15-минутного города, в котором можно реализовать все важные сценарии повседневной жизни.
«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» со встроенной разноплановой инфраструктурой усиливает исторический центр столицы Сибири: его статус, стиль и энергию.
Проект для тех, всегда кто хочет быть в эпицентре событий и выбирает масштаб, динамику, возможности и ежедневное вдохновение.
«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» возводится в удачной локации столицы Сибири ― на проспекте Димитрова. До станций метро «Площадь Ленина» и «Площадь Гарина-Михайловского» примерно 7–10 минут пешком. Проспект Димитрова и Вокзальная магистраль обеспечивают быстрый выезд в любую часть города. В радиусе 200 метров ― остановки для более 10 маршрутов общественного транспорта (автобусов, троллейбусов, маршрутных такси). Новый проект новосибирского девелопера окружают знаковые деловые, культурные, административные и социальные объекты столицы Сибири.
В составе бизнес-квартала ГК «Расцветай» возведет три стильных корпуса (7, 8, 22 этажа) и устремленную ввысь 30-этажную башню-доминанту, которая сформирует вертикальный каркас проекта.
«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» — проект, где жилые резиденции бизнес-класса, сервисные апартаменты 4+ звезды, бизнес-центр класса А, коммерческая недвижимость, трехуровневый паркинг объединены в единую экосистему.
Один из плюсов жилых резиденций нового флагманского проекта ГК «Расцветай» — свободные планировки, позволяющие зонировать пространство с учетом индивидуальных потребностей. Высота потолков ― до 3,6 метра. Из панорамных окон открываются виды на центр столицы Сибири. Такое архитектурное решение подчеркивает статус проекта и ориентированность на покупателей, ценящих престижное расположение и динамичный урбанистический пейзаж. Особого внимания заслуживают резиденции с террасами, которые добавляют новый уровень комфорта. Такое пространство не просто визуально расширяет границы — оно стирает их. Резиденты смогут наслаждаться утренним кофе под лучами солнца или устраивать ужины при свечах под открытым небом.
Естественным продолжением резиденции станет гранд-лобби, его интерьер выполнен в эстетике современных премиум-пространств: благородная палитра отделки и натуральные материалы формируют выразительный, запоминающийся облик. Высота потолков 4,8 метра наполняет пространство светом и воздухом. Особое внимание к деталям создает вневременную стилистику, которая сохранит актуальность на десятилетия. Приватные лифты, отдельные ниши для доставки, уютные мягкие зоны ожидания с тихой музыкой — здесь каждая деталь создает комфортную, респектабельную атмосферу.
Собственникам резиденций будет доступен закрытый зеленый двор на крыше для спокойного отдыха, занятий спортом и активного досуга — это место, где можно проводить время на улице, не покидая здание.
Премиальные апартаменты уровня 4+ звезды под управлением профессионального оператора — новый стандарт делового и туристического проживания в столице Сибири. Управляющая компания возьмет на себя все процессы аренды, поиск гостей и оформление документов, обеспечивая первоклассный сервис и высокую ликвидность актива, а дефицит новых площадок в центре Новосибирска допускает стабильный рост стоимости вложения. При проектировании апарт-отеля девелопер опирался на экономическую логику, что премиальный сегмент 4+ звезды позволяет работать по высокому тарифу при средней загрузке 65–75%. Этот формат ориентирован на доходную модель аренды через оператора.
Бизнес- центр класса А в новом проекте ГК «Расцветай» — это более 12 000 кв. м. решений для бизнеса любого масштаба. Смарт-офисы 25–40 кв. м подойдут для небольших коллективов и частных инвесторов. Пространства 70–100 кв. м — возможность создания «открытых офисов», которые сегодня становятся стандартом для команд, ценящих гибкость, прозрачность процессов и комфортное взаимодействие. Есть и редкие для Новосибирска масштабные блоки от 150 кв. м с полноценными представительскими зонами, переговорными, кухнями и комнатами отдыха.
В проекте «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» все, что нужно для ежедневной жизни: от любимого ресторана до коммерческого детского сада, находится в одном месте. Торговая галерея с витражным остеклением станет центром притяжения для резидентов бизнес-квартала. Правило пяти минут здесь работает безоговорочно: решение любого повседневного вопроса, встреча с друзьями, покупка продуктов — все это занимает не больше времени, чем утренний кофе.

― Мы создаем новую точку притяжения для бизнеса и ежедневной городской жизни. В центре нашей концепции — удобные пространства: жилые резиденции, апартаменты, бизнес-кластер и торговая галерея — все это создает синергию между разными аспектами повседневной жизни. К примеру, резидент апартаментов становится посетителем кафе, а работник офиса — клиентом фитнес-студии вечером. Мы уверены, что «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» станет новым стандартом комфортной жизни в сердце Новосибирска, — рассказали в пресс-службе девелопера.

Спрос на товары для разведения пчел в Новосибирске вырос почти на 50%

Автор: Юлия Данилова

Рынок товаров для фермеров и дачников в регионе демонстрирует восстановление. В апреле спрос на сельскохозяйственный инвентарь, оборудование и корма в Новосибирске вырос на 8% по сравнению с мартом.

Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте товаров для пчеловодства. Продажи ульев, рамок, дымарей, медогонок и другого оборудования для разведения пчел увеличились на 47% год к году. При этом средняя стоимость таких товаров снизилась на 21% и составила 1,9 тыс. руб, сообщил Om1 Новосибирск. Стоит отметить, что в прошлом году пчеловоды сообщали о серьезном сокращении производства из-за массовой гибели пчел.

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Российский рынок облачных услуг вступает в новый этап развития. Если еще несколько лет назад облака воспринимались преимущественно как инструмент оптимизации затрат, то сегодня они становятся основой цифровой устойчивости бизнеса и государства. По прогнозу сервис-провайдера M1Cloud, к 2028 году объем российского облачного рынка превысит 450 млрд рублей.

Одновременно меняется и сама модель потребления облачных сервисов. Компании все чаще рассматривают облака не как отдельную ИТ-услугу, а как платформу для построения интеллектуальных, суверенных и экосистемных решений. На фоне усиления регуляторных требований, развития искусственного интеллекта и роста распределенной инфраструктуры облачный рынок будет трансформироваться сразу по нескольким направлениям.

