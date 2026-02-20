Поиск здесь...
Суд обязал компанию «ВИС» расплатиться с подрядчиком четвертого моста

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Арбитраж Москвы взыскал с генподрядчика 68,5 млн рублей в пользу обанкротившегося субподрядчика

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании «Бастион» к ООО «ПФ «ВИС» о взыскании задолженности. С ответчика взыскано 68,5 млн рублей, включая проценты за пользование чужими денежными средствами. Спор касается обязательств по строительству мостового перехода через Обь в Новосибирске.

Как следует из материалов дела, в 2019 году между генподрядчиком ООО «ПФ «ВИС» и подрядчиком ООО «Бастион» был заключен, а затем расторгнут договор субподряда на строительство объекта «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска». Стороны подписали соглашение о зачете взаимных требований на сумму около 80 млн рублей, закрыв обязательства друг перед другом.

Ситуация изменилась после банкротства «Бастиона» в 2023 году. Конкурсный управляющий оспорил соглашение о зачете, и в мае 2025 года суд признал сделку недействительной, восстановив задолженность сторон. Это позволило «Бастиону» потребовать от «ПФ «ВИС» оплаты за ранее поставленные материалы.

— По существу спора судом установлено, что в материалы дела представлены доказательства наличия суммы долга на стороне ответчика в размере 56,48 млн рублей, — говорится решении суда.

С учетом процентов итоговая сумма взыскания составила 68,5 млн рублей.

Стоит отметить, что это не единственный судебный спор с участием структур группы «ВИС». Ранее министерство транспорта Новосибирской области подало иск к «Сибирской концессионной компании» (входит в ГК «ВИС») о взыскании 229 млн рублей из-за нарушения графика строительства четвертого моста. Концессионное соглашение было подписано еще в 2017 году, и объект планировали сдать в 2022 году. Рабочее движение по мосту открыли только в декабре 2025 года. Согласно актуальным данным, завершение всех работ намечено на декабрь 2027 года.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Бастион» зарегистрировано в марте 2018 года в Новосибирске с уставным капиталом в 60 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — «Строительство мостов и тоннелей». Единственным собственником компании является Алексей Захаров. Ранее одним из учредителей был Самир Асадуллаев, фигурировавший в уголовном деле, связанном с бывшим руководителем ТУАД Новосибирской области Михаилом Чумановым. Чистый убыток ООО «Бастион» в 2021 году составил 1,8 млн руб. С мая 2023 года компания признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен Юрий Гришков. На 11 ноября 2025 года задолженность организации по налогам и сборам составляла 22,9 млн руб.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска подала иск к подрядчику метро «Спортивная» на 1,5 млрд.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирская область

Теги : Четвертый мост Арбитражный суд Москвы

