Анатолий Серышев посетил ряд важных объектов в Новосибирской области

В рамках рабочей поездки в Маслянинский муниципальный округ Новосибирской области Анатолий Серышев, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, посетил ряд важных объектов. Особое внимание было уделено как производственным мощностям, так и социальной и туристической инфраструктуре.

Центральным пунктом программы стало ознакомление с ходом реализации крупного инвестиционного проекта в Сибири – строительством завода по выпуску молочной продукции. Данное предприятие имеет потенциал стать ведущим российским производителем сухой подсырной сыворотки, ключевого компонента детского питания, что позволит сократить зависимость от импортного сырья. Планируемая мощность завода – 16 тысяч тонн сыворотки в год при переработке более 1,1 тысячи тонн молока в сутки, что обеспечит создание примерно 620 новых рабочих мест.

В рамках развития туризма в Сибири, полномочный представитель посетил парк-отель «Форест», реализованный благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Комплекс, функционирующий с августа, предлагает гостям проживание в 50 модульных домах, расположенных на территории площадью 4,5 гектара, а также ресторан и банный комплекс. Вскоре откроется бассейн и СПА-центр. На данный момент здесь трудоустроено 49 человек, из них 39 – жители близлежащих населённых пунктов. Всего проект предусматривает создание 86 рабочих мест.

Анатолий Серышев посетил среднюю школу имени П.П. Лановенчика, построенную по государственной программе. В школе, где обучается более 400 детей, созданы все условия для современного образования: актовый и спортивные залы, библиотека, оснащенные кабинеты и столовая. Функционируют центр «Точка роста», музей и мастерские. Школьники изучают дисциплины для работы в аграрном секторе.

В завершение поездки полпред возложил цветы к Мемориалу павшим воинам и участникам боевых действий.

Он подчеркнул, что развитие сельских территорий находится под контролем Президента, и успешная реализация нацпроектов требует совместных усилий региональных властей, бизнеса и жителей.