Бизнес

«Сибирскому кольцу» добавили срок для банкротства

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ранее суд арестовал имущество одного из собственников компании

Арбитражный суд Новосибирской области продлил срок конкурсного производства ООО «Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» до июля 2026 года. Соответствующее определение размещено на сайте суда. Судья приняла его после рассмотрения отчета конкурсного управляющего компании Татьяны Горбачевой.

Напомним, в конце декабря 2025 года Горбачева обратилась в Арбитражный суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: Алексея Джулая, а также Александра и Сергея Квашниных. Речь идет об обязательствах «Сибирского кольца» на 23,5 млн рублей.

В январе 2026 года Октябрьский районный суд Новосибирска наложил арест на имущество застройщика и экс-депутата горсовета Новосибирска, одного из собственников компании Алексея Джулая.

Проектирование скоростной трассы «Сибирское кольцо» в Новосибирске началось в 2008 году, частично были проведены земельные работы. Предполагалось, что «Сибирское кольцо» будет включать в себя гоночное кольцо, трибуны, помещения для ремонта и обслуживания автомобилей (пит-боксы), пресс-центр, медицинский блок, вертолётную площадку, административное здание, а также трассы для дрэг-рейсинга, мотокросса и других технических видов спорта. Первые соревнования планировалось провести в июле 2015 года. Ориентировочный объем инвестиций в ценах 2008 года оценивался в 3 млрд рублей. Однако проект был заморожен.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» создано в 2010 году в Новосибирске. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Генеральным директором и одним из собственников (50%) является депутат горсовета Новосибирска, собственник ГК «Дискус» Алексей Джулай. По 25% в компании принадлежат Александру и Сергею Квашниным. Последние данные о финансовой деятельности приведены за 2022 год. Тогда чистый убыток компании составил 6,86 млн рублей (-11 524%).

Ранее редакция сообщала о том, что арест имущества новосибирского застройщика встревожил вице-спикера Заксобрания. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирск

Теги : суд Гоночная трасса банкротство

В Новосибирске иностранца отправили в СИЗО за легализацию 270 мигрантов

MAX включат в документооборот между работником и работодателем в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Минтруд России подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс. Он предполагает, что с 1 сентября 2026 года через мессенджер MAX будет проходить электронный документооборот между работниками и работодателями. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Согласно законопроекту, информационные системы работодателей и цифровая платформа «Работа в России» смогут интегрироваться с многофункциональным сервисом обмена сообщениями MAX.

Читать полностью

«Новапорт» выбрал место размещения новой взлетно-посадочной полосы в Толмачево

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году холдинг «Новапорт» совместно с проектировщиками завершил отработку вариантов размещения новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Толмачево. Как сообщил заместитель генерального директора холдинга Константин Фуряев, рассматривались три варианта размещения.

— В итоге было принято решение о размещении ВПП параллельно с существующей полосой. Данная конфигурация позволит оптимально работать двумя полосами независимо друг от друга, а также увеличит пропускную способность и привлекательность аэропорта, — заявил Фуряев.

Читать полностью

Ужесточение требований к банковским гарантиям закрыло бизнесу дорогу к госзакупкам

Автор: Юлия Данилова

Компании, работающие с государственными и муниципальными заказами, столкнулись с резким ужесточением условий получения банковских гарантий. Они обязательны при закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. По данным федеральных СМИ, в целом по России за год коэффициент одобрения гарантий снизился с 39% до 26%, а сроки рассмотрения заявок в ряде случаев растянулись на месяцы.

По словам управляющего партнёра АБ «Гребнева и партнёры», адвоката Ирины Гребневой, сегодня банковская гарантия фактически перестала быть «упрощённым» финансовым инструментом и по своей сути приравнялась к классическому кредитному продукту.

Читать полностью

Расценки на долгосрочную аренду домов рухнули в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В большинстве российских регионов в прошлом году подешевела долгосрочная аренда домов. Например, в Новосибирской области ставки упали на 45,5%. Для сравнения, в Алтайском крае — на 13,7%, в Иркутской области — на 18,2%, в Республике Алтай — на 29,7%, в Красноярском крае — на 37.6%, в Омской области — на 40,8%, в Бурятии — на 42,1%, в Кемерово — на 59,5%. Арендодатели предпочитают квартиры, и все больше домов пустует, констатируют специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР». Последний раз такой тренд, по данным сервиса, наблюдался в 2022 году.

— Формат дома не самый удобный для арендаторов, обычно они предпочитают квартиры, особенно в периоды экономических спадов, как сейчас. Так, средняя «двушка» сегодня на 27% дешевле среднего дома — а съемщики очень хорошо считают деньги, стараясь сэкономить на всем, — комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР»

Читать полностью

В Сибири резко выросло количество нарушений валютного законодательства

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году таможенники Сибири возбудили 49 уголовных дел и свыше 2,3 тысяч административных правонарушений, связанных с нарушением валютного законодательства. Это на 19% больше, чем в 2024 году.

Чаще всего уголовные дела возбуждали за вывод денег за границу с использованием поддельных документов под видом внешнеторговых контрактов и невозвращение валютной выручки  — всего 44 дела. Больше всего таких преступлений выявили сотрудники Новосибирской (9), Алтайской (7), Красноярской (6) и Омской (6) таможен.

Читать полностью

Новосибирские компании вошли в Рейтинг работодателей России

Автор: Юлия Данилова

В ежегодный федеральный Рейтинг работодателей России вошли 46 компаний из Новосибирска, сообщили в пресс-службе hh.ru. Для сравнения, по итогам 2024 года в списке была 51 компания.

В категории крупнейших (численность — от 5 001 человек) представлено 169 финалистов, из них два — из Новосибирской области. По сравнению с 2024 годом, состав этой группы не изменился:

Читать полностью
Бизнес

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

