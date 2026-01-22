«Сибирскому кольцу» добавили срок для банкротства

Арбитражный суд Новосибирской области продлил срок конкурсного производства ООО «Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» до июля 2026 года. Соответствующее определение размещено на сайте суда. Судья приняла его после рассмотрения отчета конкурсного управляющего компании Татьяны Горбачевой.

Напомним, в конце декабря 2025 года Горбачева обратилась в Арбитражный суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: Алексея Джулая, а также Александра и Сергея Квашниных. Речь идет об обязательствах «Сибирского кольца» на 23,5 млн рублей.

В январе 2026 года Октябрьский районный суд Новосибирска наложил арест на имущество застройщика и экс-депутата горсовета Новосибирска, одного из собственников компании Алексея Джулая.

Проектирование скоростной трассы «Сибирское кольцо» в Новосибирске началось в 2008 году, частично были проведены земельные работы. Предполагалось, что «Сибирское кольцо» будет включать в себя гоночное кольцо, трибуны, помещения для ремонта и обслуживания автомобилей (пит-боксы), пресс-центр, медицинский блок, вертолётную площадку, административное здание, а также трассы для дрэг-рейсинга, мотокросса и других технических видов спорта. Первые соревнования планировалось провести в июле 2015 года. Ориентировочный объем инвестиций в ценах 2008 года оценивался в 3 млрд рублей. Однако проект был заморожен.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» создано в 2010 году в Новосибирске. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Генеральным директором и одним из собственников (50%) является депутат горсовета Новосибирска, собственник ГК «Дискус» Алексей Джулай. По 25% в компании принадлежат Александру и Сергею Квашниным. Последние данные о финансовой деятельности приведены за 2022 год. Тогда чистый убыток компании составил 6,86 млн рублей (-11 524%).

Ранее редакция сообщала о том, что арест имущества новосибирского застройщика встревожил вице-спикера Заксобрания.