Артемий Лебедев перевел 500 тысяч ₽ на реставрацию вывески в Новосибирске

В Новосибирске продолжается сбор денег на восстановление советской неоновой вывески «При запахе газа в квартире звони 04». Внушительную сумму на реставрацию перевел дизайнер, блогер и предприниматель Артемий Лебедев. Он известен тем, что периодически критикует Новосибирск и при этом не стесняется в выражениях.

О том, что Лебедев решил деньгами поучаствовать в восстановлении старой неоновой вывески, которая считается самой большой в стране, сообщил Любим Любаев, который, собственно, и восстанавливает новосибирский неон.

— 8 мая Артемий Лебедев пополнил наш сбор на реставрацию «При запахе газа в квартире звоните 04» в размере 500 тысяч рублей! Как бы все ни возмущались тем, что он говорил про наш город, он через нашу инициативу делает наш город лучше! Большое спасибо ему за это, — написал директор компании «Визуальность» Любим Любаев в своем телеграм-канале.

У этого полумиллионного пожертвования есть предыстория. Когда в Новосибирске началась работа по восстановлению неоновой вывески «Косметический кабинет» на доме № 7 по улице Советской, фрагмент старой демонтированной конструкции был отправлен Лебедеву. Потому что он известен не только своими скандальными высказываниями, но и тем, что его студия занимается вывесками.

— Я подарил элемент вывески Артемию Лебедеву. Он два или три выпуска (видеоблога на платформе VK. — Прим. ред.) с этой вывеской сидел. Половина Новосибирска меня чуть не убила за это. Писали, говорили, мол, он [ругает] наш город, а ты тут такое делаешь, — рассказывал Любим Любаев на встрече, посвященной восстановлению советских неоновых вывесок.

Размеры вывески «При запахе газа в квартире звони 04» — 20×6 метров. Ее реконструкцию оценили в 1,5 миллиона рублей. Сбор начался 17 апреля. Фактически сбор ограничен сроками ремонта крыши: чтобы все успеть сделать и вернуть вывеску на место, нужно собрать деньги до середины июня. Кроме указанного полумиллионного пожертвования, в мае был один крупный перевод — человек перевел 100 тысяч рублей, сообщал Любаев. На момент подготовки материала на вывеску было собрано чуть более 700 тысяч рублей.

