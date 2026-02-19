Разрез «Богатырь» намерен догнать «Сибантрацит» по добыче угля

В 2025 году на разрезе «Богатырь» Новосибирской области произошла первая отгрузка угля. Об этом рассказал и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов.

— В течение 2025 года было добыто 1,1 млн тонн антрацита. В следующем году компания собирается увеличить добычу в три раза. В перспективе «Богатырь» намерен выйти на те же параметры, что и «Сибантрацит» на двух разрезах, — добавил чиновник.

Он также уточнил общую сумму проекта — 70 млрд рублей, а также о том, что при его реализации планируется создать 2,5 тысячи рабочих мест.

Напомним, разрез «Богатырь» располагается в 60 километрах от областного центра, в Искитимском и Черепановском районах. Компания «Коулстар» получила лицензию на разработку месторождения с запасами угля ценных марок более 300 млн тонн в 2021 году на конкурсе Минприроды РФ. В марте 2022-го инвестсовет Новосибирской области одобрил проект компании по разработке месторождения. Тогда речь шла об инвестициях в 56 млрд рублей. В прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на 2025 — 2027 годы первый и второй этап разработки месторождения оценивается уже в 133,5 миллиардов рублей.

В 2024 году добыча угля на разрезе началась.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Разрез Богатырь» зарегистрировано в марте 2021 года в городе Искитим Новосибирской области. Уставной капитал — 1 млн рублей. Единственным учредителем является ООО «Коулстар». Генеральный директор— Владимир Душенко. Финансовые показатели компании за 2022-2025 годы не раскрываются.

«Сибантрацит» к 2025 году ранее планировал увеличить добычу до 30 млн тонн. Более актуальных данных на момент публикации материала редакции найти не удалось.

Ранее редакция сообщала о том, что угольные предприятия испытывают сложности с отгрузкой угля, как по России, так и на экспорт.