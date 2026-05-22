Казахстан переписывает историю Евразии: Токаев провозгласил страну наследником Золотой Орды

Выступая на международном симпозиуме в Астане 19 мая 2026 года, он провозгласил Казахстан прямым наследником Золотой Орды и призвал к коренному пересмотру её роли в мировой истории. Эта инициатива, подкрепленная конкретными политическими и экономическими проектами, вызвала неоднозначную реакцию от российской общественности и экспертного сообщества, которое традиционно воспринимает этот период через призму «ордынского ига».

Казахский Рим: переосмысление прошлого для строительства будущего

Выступая перед собравшимися исследователями, Токаев заявил, что история Великой степи, частью которой была Золотая Орда, долгое время трактовалась предвзято — как бесконечная череда битв и завоеваний, что, по его мнению, «заметно упрощает и искажает реальную картину прошлого». Казахстанский лидер настаивает на «позитивном переосмыслении» наследия Улуса Джучи, призывая учёных сосредоточиться на новых подходах, которые позволят по-новому осмыслить значение этого исторического периода.

Проводя исторические параллели, Токаев сравнил Золотую Орду с Римской империей, указав, что в период расцвета территория Улуса Джучи превышала 6 млн квадратных километров, что существенно больше владений древних римлян на пике их могущества. Он также особо выделил правовую культуру средневекового государства, назвав «диктатуру закона» всеобъемлющей и гарантирующей безопасность человека на всей территории империи.

Этот новый государственный нарратив уже нашёл отражение в основном законе страны. Как напомнил президент, в новой конституции, принятой на референдуме в марте 2026 года, закреплено, что «сохранение преемственности Великой степи с ее тысячелетней историей является нашим священным долгом».

Шаг влево, шаг вправо: Исторический разворот с прагматичным подтекстом

Многие эксперты видят в исторической инициативе Астаны не только академический, но и глубокий политический смысл. Казахстан, стремясь укрепить суверенитет, ищет собственную идеологическую основу, которая бы консолидировала общество и обосновывала его особый путь развития.

«До этого, когда президентом Казахстана был Назарбаев, идеология была «Мәңгілік Ел» — вечное государство. Но она была немного размытая… А Золотая Орда очень органично укладывается в концепцию казахстанской государственности», — комментирует казахстанский писатель и тюрколог Мади Раимов.

Эксперт подчеркивает, что значительная часть территории современного Казахстана исторически входила в Улус Джучи, и создатели Казахского ханства в XV веке сами воспринимали себя как наследников ордынской государственности.

Реакция в России: от сдержанности до резонанса

В России, где Золотая Орда традиционно ассоциируется с многолетним игом и зависимостью русских княжеств, заявление казахстанского лидера вызвало неоднозначную реакцию. В отличие от эмоциональных оценок в медийной и националистической среде, официальная Москва старается избегать резких комментариев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в беседе с ТАСС, отметила, что «каждая страна имеет право на свою интерпретацию исторических событий, однако важно, чтобы эти интерпретации основывались на фактах и не служили инструментом для разжигания межнациональной розни». На государственном уровне подчеркивается, что двустороннее сотрудничество между Россией и Казахстаном носит стратегический характер и не должно определяться различными взглядами на историю.

Наследие в камне и науке: проекты подкрепляют риторику

Заявления президента подкреплены конкретными делами. В Казахстане уже создан Институт изучения Улуса Джучи для проведения научных исследований. Также реализуется масштабный издательский проект — многотомная «Академическая история Казахстана», один из томов которой будет посвящён Золотой Орде.

Для широкой публики и туристов ключевым проектом станет создание огромного туристического кластера на месте древней столицы — города Сарайшык близ современного Уральска. Там планируется воссоздать ханскую ставку, мечети и другие объекты, чтобы привлечь путешественников со всего мира.

Астана не скрывает, что рассматривает Золотую Орду не как тёмное пятно в истории, а как символ государственности и мощную цивилизацию. Продвигая свою новую идеологию через науку, культуру и туризм, Казахстан стремится укрепить суверенитет и заявить о своей особой роли в Евразии, что может привести к постепенному изменению исторических парадигм в регионе.

Иллюстрация создана нейросетью .magnific.com/ru/