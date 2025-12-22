Азия взлетела: у новосибирцев резко вырос спрос на Вьетнам и Японию

Большинство поездок на самолетах новосибирцы в 2025 году совершили внутри страны — 69% бронирований на платформе Авиасейлс пришлось на внутренние направления. Как и в прошлом году, лидерами внутреннего туризма стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Из Новосибирска поездки по России в среднем длились дольше, чем из других регионов: жители региона чаще выбирали маршруты от пяти дней и больше, особенно на юг и на Дальний Восток.
В список популярных городов для путешествий среди жителей Новосибирска в 2025 году вошли:
Особенно быстро в 2025 году набирали популярность такие направления, как Горно-Алтайск (+41%), Благовещенск (+32%), Нижневартовск (+29%), Екатеринбург (+24%) и Нижний Новгород (+21%).
За границу в 2025 году летали 31% новосибирцев, бронировавших билеты на платформе. Это на 12% больше, чем в прошлом году.
Азиатские страны стали главным двигателем роста зарубежных поездок из Новосибирска. Особенно заметный рост спроса наблюдался на билеты во Вьетнам (+245%), Японию (+182%), Китай (+33%) и Таиланд (+30%).
В целом за год жители Новосибирска посетили 96 стран, налетали более 724 миллионов километров и провели в воздухе 67,7 миллиона часов и перевезли 1,15 миллиона килограммов багажа. Для коротких перелётов по России пассажиры чаще предпочитали путешествовать только с ручной кладью. А для длительных и зарубежных поездок выбирали тарифы с багажом.
Ранее редакция сообщала о том, что для безвизовых путешествий новосибирцы выбирают пять городов Китая.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Ольга Кирсанова
