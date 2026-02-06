Губернатор Травников укрепляет позиции в рейтинге влияния

Тройка лидеров рейтинга влияния

Обнародован очередной рейтинг влияния глав субъектов России от агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Он является показателем политического веса губернаторов и их эффективности в глазах федерального центра. Каждое событие в регионе — успешный проект, рабочая встреча с президентом, публичная оговорка или происшествие меняет место в негласной иерархии.

В январе 2026 года общая картина демонстрировала стабильность в верхней части списка, где первые три места традиционно занимают мэр Москвы Сергей Собянин, президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом наиболее активная динамика наблюдалась среди глав со «средним влиянием», куда входят и ключевые регионы Сибирского федерального округа.

Сибирские регионы в общероссийском контексте влияния

Сибирский федеральный округ в рейтинге января представлен главным образом в категориях «сильное» и «среднее влияние». Высшую позицию занимают два региона, входящие в группу «очень сильное влияние»: Красноярский край (Михаил Котюков, 14-е место) и Кемеровская область (Илья Середюк, 16-е место). Их позиции в топ-20 обеспечивают им статус главных политических центров силы в СФО.

Остальные крупные субъекты, включая Новосибирскую область, располагаются в группе «среднее влияние» (позиции с 52-го по 89-е место), что отражает их текущий вес в федеральной повестке и характерные для этих территорий управленческие и экономические вызовы.

Динамика Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в январе 2026 года продемонстрировал один из наиболее заметных положительных трендов в рейтинге, поднявшись с 57-го на 52-е место и укрепившись в группе со «средним влиянием».

По мнению авторов исследования, этот рост во многом обусловлен общей федеральной стратегией, поскольку регион уделяет повышенное внимание поддержке промышленности и высокотехнологичных отраслей. Это расширяет «лоббистские возможности ключевых индустриальных центров». Отмечается, что для глав таких регионов «успешные и уже реализованные проекты в сфере науки и высшего образования могут стать фактором рекрутирования в губернаторский корпус в 2027-2030 годах».

Однако позиция региона находится под влиянием и общесибирских вызовов. Авторы прогнозируют, что «в первую очередь в зоне особого внимания проверяющих структур могут оказаться многонаселенные, но экономически уязвимые регионы (включая промышленные и ресурсодобывающие)» после инцидента в новокузнецком роддоме, что может повлечь кадровые перестановки в социальной сфере.

Соседние регионы

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поднялся в рейтинге с 17-го на 14-е место. Его укрепление в группе «очень сильного влияния» выделяется на общероссийском фоне и, по мнению экспертов, может быть связано с успешной интеграцией края в федеральные промышленные инициативы. Большинство губернаторов СФО продемонстрировали положительную динамику. Наряду с ростом на 5 позиций у главы Новосибирской области Андрея Травникова, на 4 строчки поднялся губернатор Томской области Владимир Мазур. На две позиции улучшили свои результаты главы Алтайского края и Республики Тыва, на одну — губернатор Иркутской области.

Заметное и единственное падение среди глав сибирских регионов отмечено у губернатора Кемеровской области Ильи Середюка, который опустился с 15-го на 16-е место. Авторы исследования напрямую указывают, что причиной этого стали «получившие негативный резонанс высказывания» главы региона по поводу трагедии в Новокузнецком роддоме.

Прогнозные тренды

Эксперты АПЭК ожидают, что в феврале-марте 2026 года ситуация для губернаторов будет формироваться под влиянием нескольких взаимосвязанных трендов.

В преддверии парламентской кампании ожидается усиление роли «Единой России» как инициатора мониторинга в социальной сфере, что может привести к кадровым перестановкам на уровне региональных министерств, особенно в образовании и здравоохранении.

Параллельно федеральный центр продолжит уделять особое внимание эффективности цифровых платформ обратной связи, где успехи регионов будут создавать дополнительные карьерные преимущества их управленцам. В текущей повестке сохранится высокий приоритет долгосрочных проектов по поддержке участников СВО, при этом наиболее ценными будут признаны инициативы, которые в перспективе могут быть масштабированы на помощь другим социально уязвимым группам.

Начинающееся предвыборное маневрирование активизирует переговоры партий с региональными властями о кандидатах, что, вероятно, приведет к временному снижению критики со стороны системной оппозиции. Одновременно слухи о возможном весеннем послании президента спровоцируют рост публичной активности губернаторов и бизнес-элит, которые начнут активнее предлагать инициативы по региональному развитию в надежде, что те будут замечены и учтены в федеральной стратегии.

Эксперты считают, что в совокупности эти факторы создают для сибирских глав сложную среду, где необходимо балансировать между усиленным контролем, демонстрацией лояльности и доказательством практической результативности.

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска стал самым медийным градоначальником Сибири в 2025 году.