Власть

Губернатор Травников укрепляет позиции в рейтинге влияния

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Позиция Новосибирской области укрепилась благодаря акцентам на технологическое развитие

Тройка лидеров рейтинга влияния

Обнародован очередной рейтинг влияния глав субъектов России от агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Он является показателем  политического веса губернаторов и их эффективности в глазах федерального центра. Каждое событие в регионе — успешный проект, рабочая встреча с президентом, публичная оговорка или происшествие меняет место в негласной иерархии.

В январе 2026 года общая картина демонстрировала стабильность в верхней части списка, где первые три места традиционно занимают мэр Москвы Сергей Собянин, президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом наиболее активная динамика наблюдалась среди глав со «средним влиянием», куда входят и ключевые регионы Сибирского федерального округа.

Сибирские регионы в общероссийском контексте влияния

Сибирский федеральный округ в рейтинге января представлен главным образом в категориях «сильное» и «среднее влияние». Высшую позицию занимают два региона, входящие в группу «очень сильное влияние»: Красноярский край (Михаил Котюков, 14-е место) и Кемеровская область (Илья Середюк, 16-е место). Их позиции в топ-20 обеспечивают им статус главных политических центров силы в СФО.

Остальные крупные субъекты, включая Новосибирскую область, располагаются в группе «среднее влияние» (позиции с 52-го по 89-е место), что отражает их текущий вес в федеральной повестке и характерные для этих территорий управленческие и экономические вызовы.

таблица
Источник: АПЭК

Динамика Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в январе 2026 года продемонстрировал один из наиболее заметных положительных трендов в рейтинге, поднявшись с 57-го на 52-е место и укрепившись в группе со «средним влиянием».

По мнению авторов исследования, этот рост во многом обусловлен общей федеральной стратегией, поскольку регион уделяет повышенное внимание поддержке промышленности и высокотехнологичных отраслей. Это расширяет «лоббистские возможности ключевых индустриальных центров». Отмечается, что для глав таких регионов «успешные и уже реализованные проекты в сфере науки и высшего образования могут стать фактором рекрутирования в губернаторский корпус в 2027-2030 годах».

Однако позиция региона находится под влиянием и общесибирских вызовов. Авторы прогнозируют, что «в первую очередь в зоне особого внимания проверяющих структур могут оказаться многонаселенные, но экономически уязвимые регионы (включая промышленные и ресурсодобывающие)» после инцидента в новокузнецком роддоме, что может повлечь кадровые перестановки в социальной сфере.

Соседние регионы

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поднялся в рейтинге с 17-го на 14-е место. Его укрепление в группе «очень сильного влияния» выделяется на общероссийском фоне и, по мнению экспертов, может быть связано с успешной интеграцией края в федеральные промышленные инициативы. Большинство губернаторов СФО продемонстрировали положительную динамику. Наряду с ростом на 5 позиций у главы Новосибирской области Андрея Травникова, на 4 строчки поднялся губернатор Томской области Владимир Мазур. На две позиции улучшили свои результаты главы Алтайского края и Республики Тыва, на одну — губернатор Иркутской области.

Заметное и единственное падение среди глав сибирских регионов отмечено у губернатора Кемеровской области Ильи Середюка, который опустился с 15-го на 16-е место. Авторы исследования напрямую указывают, что причиной этого стали «получившие негативный резонанс высказывания» главы региона по поводу трагедии в Новокузнецком роддоме.

Прогнозные тренды

Эксперты АПЭК ожидают, что в феврале-марте 2026 года ситуация для губернаторов будет формироваться под влиянием нескольких взаимосвязанных трендов.

В преддверии парламентской кампании ожидается усиление роли «Единой России» как инициатора мониторинга в социальной сфере, что может привести к кадровым перестановкам на уровне региональных министерств, особенно в образовании и здравоохранении.

Параллельно федеральный центр продолжит уделять особое внимание эффективности цифровых платформ обратной связи, где успехи регионов будут создавать дополнительные карьерные преимущества их управленцам. В текущей повестке сохранится высокий приоритет долгосрочных проектов по поддержке участников СВО, при этом наиболее ценными будут признаны инициативы, которые в перспективе могут быть масштабированы на помощь другим социально уязвимым группам.

Начинающееся предвыборное маневрирование активизирует переговоры партий с региональными властями о кандидатах, что, вероятно, приведет к временному снижению критики со стороны системной оппозиции. Одновременно слухи о возможном весеннем послании президента спровоцируют рост публичной активности губернаторов и бизнес-элит, которые начнут активнее предлагать инициативы по региональному развитию в надежде, что те будут замечены и учтены в федеральной стратегии.

Эксперты считают, что в совокупности эти факторы создают для сибирских глав сложную среду, где необходимо балансировать между усиленным контролем, демонстрацией лояльности и доказательством практической результативности.

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска стал самым медийным градоначальником Сибири в 2025 году.

Источник фото: правительство Новосибирской области, автор- пресс-служба

Предыдущая статья
Андрей Травников и Александр Жуков обсудили реализацию федеральных проектов в НСО

Андрей Травников и Александр Жуков обсудили реализацию федеральных проектов в НСО

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что благодаря этой поддержке удалось обеспечить финансирование ключевых объектов: продолжается строительство Восточного обхода, ведется реконструкция аэропорта Толмачёво, завершаются работы по созданию СКИФа и второй очереди университетского кампуса НГУ, а в следующем году планируется строительство детского реабилитационного центра. Особое внимание будет уделено центру имени академика Мешалкина. Глава региона отметил, что с такой поддержкой объем работы не уменьшится.

Александр Жуков, в свою очередь, отметил запуск множества крупных федеральных проектов, многие из которых приближаются к завершению. Он выразил удовлетворение по поводу ввода в эксплуатацию уникальной инфекционной больницы в поселке Садовый.

Читать полностью

Количество отказов по банковским операциям физических лиц в Сибири выросло в 10 раз

Автор: Юлия Данилова

В публичной плоскости много информации о том, что бизнес ужимается и сокращается из-за повышения налоговой нагрузки. Анализ финансовых потоков показывает, что это не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель МРУ Росфинмониторинга по СФО Дмитрий Шотт на круглом столе в НГУЭУ. Он отметил, что сейчас фиксируется больше схем дробления бизнеса. Кроме того, на рынке сформировался новый тренд.

— Если раньше подавляющее большинство платежей для осуществления расчетов и финансово-хозяйственной деятельности совершалось в секторе юридических лиц, то теперь они смещаются в сектор платежей P2P, то есть частных лиц. Однако тот объем операций, который проходит в секторах, переводах между физическими лицами, несоизмерим с деятельностью простых физических лиц. Это свидетельствует о том, что бизнес уходит в тень на фоне изменений в налоговом законодательстве, — отметил Шотт.

Читать полностью

«Не нравится на маркетплейсах, ищите другие способы сбыта»: в новосибирском Минпромторге обсудили проблемы швейных производств

Автор: Мария Гарифуллина

В Минпромторге Новосибирской области состоялась встреча, посвящённая кризисной ситуации, в которой оказались производители одежды. Её участниками стали руководители десяти крупнейших швейных производств и представители маркетплейсов. Формат встречи не предполагал участие прессы. На ресурсах Минпромторга не было пресс-релизов об итогах встречи. В беседе с Infopro54 бизнесмены рассказали, что разговор фактически не принёс никаких результатов.

Встреча была инициирована из-за двух проблем, которые легпром сейчас называет ключевыми: высокая комиссионная нагрузка со стороны маркетплейсов и более выгодные условия работы на маркетплейсах для продавцов из СНГ и Китая.

Читать полностью

На выборах в Госдуму новосибирцы будут голосовать с 18 по 20 сентября

Автор: Оксана Мочалова

Центральная избирательная комиссия России официально сообщила дату проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания IX созыва. Голосование назначено на 18-20 сентября 2026 года. Одновременно комиссия обнародовала актуальные данные о численности избирателей в Новосибирской области.

По данным ЦИК, на 1 января 2026 года в регионе зарегистрировано 2 185 467 граждан, обладающих активным избирательным правом. Это почти на 5,2 тысячи человек больше по сравнению с началом предыдущего года и на 99 человек — по сравнению с июлем (2 180 285 и 2 185 368 человек соответственно).

Читать полностью

«Самолет», купивший крупный участок в Новосибирске, обратился за господдержкой

Автор: Юлия Данилова

Руководство группы «Самолет» направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой выделить льготный кредит на покрытие части долга компании. Об этом сообщил федеральный «Коммерсант» со ссылкой на источник на финансовом рынке и в федеральном министерстве. Речь идет о льготном кредите на сумму до 50 млрд рублей. Деньги компании необходимы, чтобы выполнить обязательства перед дольщиками.

В компании изданию заявили, что «обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных системообразующих предприятий».

Читать полностью

К концессионеру четвертого новосибирского моста поступил новый иск на 230 млн

Автор: Оксана Мочалова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск к ООО «Сибирская концессионная компания» (дочерняя структура группы «Вис»), которое занимается строительством четвертого моста в Новосибирске. Истцом выступила Новосибирская область в лице регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Сумма заявленных требований составляет 229,835 млн рублей. Данные размещены в картотеке суда.

В декабре 2025 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников на итоговой пресс-конференции отметил, что концессионер сорвал очередной срок ввода моста и правительство региона будет решать этот вопрос в суде.

Читать полностью
