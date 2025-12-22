Рекламодателям

Политический ландшафт Новосибирской области демонстрирует стабильность

  • 22/12/2025, 14:30
Политический ландшафт Новосибирской области демонстрирует стабильность
За внешней статичностью итогов — борьба за влияние, кризис партийной идентичности и растущая роль бизнеса

Избирательный марафон

Центральным событием, определившим политическую повестку 2025 года в Новосибирской области, стала серия избирательных кампаний по выборам депутатов городского совета Новосибирска, Законодательного собрания области и представительных органов местного самоуправления. Как отметила доцент кафедры политологии НИУ НГУ Надежда Пономаренко, именно избирательные кампании стали ключевыми событиями, «организующими политическую жизнь региона и города».

Итоги голосования

Окончательные результаты выборов, обнародованные избиркомом по итогам голосования 15 сентября, не принесли сенсаций: «Единая Россия» значительно усилила свои позиции в представительных органах Новосибирска и Новосибирской области, получив абсолютное большинство мест.

В областном Законодательном собрании партия власти набрала 51,94% голосов по партийным спискам, что позволило ей получить 22 мандата, а также победила в 29 из 38 одномандатных округов. В сумме это обеспечило партии не менее 51 из 76 мандатов в региональном парламенте. Второе место с результатом 11,21% сохранила КПРФ, третью позицию заняла ЛДПР, набравшая 9,33%.

— Политическое поле в регионе остается стабильным, без повышения градуса. Ведущие партии укрепили свои позиции, и в ближайшие годы тройка лидеров вряд ли изменится. Этот расклад — прямое отражение устоявшейся политической культуры и идентификаций электората. Тем не менее, вопреки стереотипам, КПРФ сумела привлечь молодежь, позиционирующую себя как конструктивную протестную силу. А ЛДПР, несмотря на уход харизматичного лидера, сохранила электорат и целостность, прочно удерживая третье место, — отмечает политтехнолог Владимир Леонтьев.

Небольшая интрига, по словам эксперта, развернулась за четвертое и пятое места между «Справедливой Россией» и партией «Новые люди», причем последней удалось немного опередить своего конкурента (7,91% против 7,78%). «Партия пенсионеров» (6,63%), «Родина» (1,12%) и Российская экологическая партия «Зеленые» остались на периферии партийного спектра.

Аналогичный результат был достигнут на выборах в Совет депутатов города Новосибирска, которые проходили исключительно по одномандатным округам.

Выборы в Совет депутатов Новосибирска прошли в 50 одномандатных округах. Кандидаты от «Единой России» победили в 40 из них. Это обеспечило партии доминирование — 80% мандатов в горсовете. Остальные мандаты распределились между КПРФ (6 мест), партией «Новые люди» (3 места) и партией «Родина» (1 место).

Особенности и интриги

По мнению Надежды Пономаренко, за внешней статичностью итогов скрывалась достаточно напряженная и конкурентная борьба. Эксперт выделила несколько принципиальных особенностей прошедшего электорального цикла.

Во-первых, по ее словам, выборы обнажили внутренние конфликты внутри политической системы региона. Противостояние разворачивалось не только по традиционной межпартийной линии, но и внутри отдельных политических сил.

Во-вторых, аналитик обратила внимание на изменение формата конкуренции. Внесистемная оппозиция была исключена из политического поля, вследствие чего вектор противостояния полностью переместился в плоскость конкуренции между системными партиями. Это придало борьбе более предсказуемый характер, но одновременно лишило ее радикальных альтернатив и полярности.

В-третьих, изменение политического баланса происходило в рамках существующих политических сил и групп влияния. Не было предпринято попыток создания новых масштабных политических проектов, аналогичных тем, что возникали в 2020 году.

— Кроме того, в рамках избирательных кампаний заявили о себе харизматичные политики, которые «приземлили» себя на программные платформы существующих политических партий и готовы были продолжить расширять свое «политическое жизненное пространство», в том числе в рамках предстоящей думской кампании, — отмечает Надежда Пономаренко.

Системные тренды

Эксперт обратила внимание на то, что политическая система региона в очередной раз демонстрирует сложное многовекторное развитие.

— С одной стороны, сформировался устойчивый тренд на парламентскую преемственность: по результатам установочных сессий заксобрания и горсовета стало очевидным отсутствие структурных изменений или изменений в персоналиях в сравнении с предыдущим созывом. С другой стороны, политическая среда продолжает быть высококонкурентной, с сохранением разных центров влияния, что требует постоянного согласования интересов и маневрирования, — говорит собеседница редакции.

Также, по ее словам, отчетливо обозначился тренд на вхождение представителей бизнес-сообщества в структуры власти. Самым активным в данном плане является строительное лобби, которое уже не первый год стремится усилить и расширить свой политический ресурс.

Еще одним трендом, который выделяет Надежда Пономаренко, является стремление ряда партий, представленных в регионе, переформатировать и найти новые платформы.

— Суть проблемы заключается в том, что «Справедливая Россия», ЛДПР и «Родина» столкнулись, помимо структурных внутрипартийных кризисов, с кризисом идентичности. Сегодня партии фактически выбиты из своих ниш и следуют за повесткой, инициативу по формированию которой перехватила и удерживает «Единая Россия». Для дальнейшего существования в политическом поле указанным партиям необходимо провести серьезную работу над устранением структурных противоречий, — уверена она.

При этом, как подчеркнула Пономаренко, именно в Сибири в целом и в Новосибирской области в частности у данных партий сохраняется значительный потенциал и присутствуют перспективные политические игроки, способные стать драйверами изменений.

Прогнозы

Опрошенные редакцией эксперты осторожны в прогнозах на следующий год.

— Год по всей видимости будет сложным. Бюджет в этом году дефицитный, безусловно, вырастет нагрузка на бизнес, не исключен рост недовольства со стороны граждан. Качество решения управленческих задач и стоящих перед регионом вызовов в этой связи будет важнейшим критерием эффективности власти в регионе, — рассуждает Надежда Пономаренко.

Таким образом, экономическая напряженность напрямую проецируется на политическую плоскость. Власти придется не только решать усугубляющиеся проблемы, но и делать это в условиях повышенного внимания и под прицелом предстоящей федеральной избирательной кампании.

На этом фоне особая роль отводится политической системе, которую уже сейчас начинает определять приближение федеральной избирательной кампании. Эксперт считает, что внутриполитическая стабильность в регионе будет напрямую зависеть от способности различных групп региональной элиты договариваться между собой и находить баланс интересов при распределении властного капитала. Она добавила, что определяющим фактором политической жизни станет подготовка к выборам в Государственную Думу, которые намечены на сентябрь 2026 года. Кроме того, аналитик не исключает вероятности громких отставок и появления новых персоналий во властной системе в предвыборный период.

При этом Надежда Пономаренко не исключила сюрпризы на предстоящих думских выборах. Она уверена, что перед «Единой Россией», как фаворитом предстоящей кампании, стоит задача улучшить собственные результаты предыдущей думской кампании. Как отмечает собеседница редакции, партия уже проводит работу над ошибками, допущенными в региональном цикле. Обновление руководящих партийных структур на недавней конференции регионального отделения трактуется ею как попытка снять внутрипартийную напряженность и напомнить о партийной дисциплине.

— Для «Справедливой России» предстоящая кампания станет ключевой. Судя по тому, как партия вела региональную кампанию, — именно на кампанию по выборам в Госдуму планируется сосредоточить большее количество ресурсов. Кампания для партии не будет простой, СР рискует столкнутся с серьезными вызовами ― как внутренними, так и внешними. Отмечу, что в рамках региональной кампании потенциал СР не был раскрыт в полном объеме: уже на старте были допущены серьезные стратегические ошибки, которых партия должна постараться избежать в рамках предстоящей кампании, — говорит Надежда Пономаренко.

Владимир Леонтьев не ожидает в 2026 году кардинальных перемен в раскладе политических сил в регионе.

— Не думаю, что в ближайшее время нам стоит ждать каких-то резких изменений. Результаты 2025 года заложили прочный фундамент, и текущая политическая карта региона с высокой вероятностью будет перенесена на 2026-й. Возможны лишь незначительные колебания в процентах. Ключом к возможным изменениям станет не ребрендинг или административные решения, а тяжелая системная работа «в полях»: прямая коммуникация с избирателями, представление понятных программ и решение локальных проблем, — отметил эксперт.

Собеседник редакции добавил, что электорат существенно эволюционировал и стал более требовательным, разборчивым и информированным.

— Сегодня избирателя уже невозможно убедить голой риторикой или черным пиаром, который работал в нулевые годы. Люди научились отделять зерна от плевел и делают выбор более осознанно, что в конечном счете повышает общий уровень политической ответственности всех участников процесса, — резюмировал Владимир Леонтьев.

