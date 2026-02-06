Поиск здесь...
Власть

Андрей Травников и Александр Жуков обсудили реализацию федеральных проектов в НСО

Дата:

В ходе деловой встречи глава региона выразил признательность первому заместителю председателя Госдумы ФС РФ за помощь в развитии инфраструктуры области

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что благодаря этой поддержке удалось обеспечить финансирование ключевых объектов: продолжается строительство Восточного обхода, ведется реконструкция аэропорта Толмачёво, завершаются работы по созданию СКИФа и второй очереди университетского кампуса НГУ, а в следующем году планируется строительство детского реабилитационного центра. Особое внимание будет уделено центру имени академика Мешалкина. Глава региона отметил, что с такой поддержкой объем работы не уменьшится.

Александр Жуков, в свою очередь, отметил запуск множества крупных федеральных проектов, многие из которых приближаются к завершению. Он выразил удовлетворение по поводу ввода в эксплуатацию уникальной инфекционной больницы в поселке Садовый.

Стороны также обсудили дальнейшее развитие кампуса НГУ в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодёжь и дети». Первая очередь строительства, включающая учебный корпус, досуговый центр и общежитие на 690 мест, была завершена в 2024 году. В рамках второй очереди в 2025 году завершено оснащение корпуса поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом; учебный процесс там начался 1 сентября прошлого года. На двух других объектах второй очереди – научно-исследовательском и учебно-научном центрах Института медицины и психологии – ведутся строительно-монтажные работы. Планами на III-IV очереди предусмотрено строительство новых общежитий, а на V – спортивных объектов. Андрей Травников подчеркнул необходимость использования потенциала НГУ, признанного лучшим региональным университетом.

Важным аспектом встречи стало обсуждение благоустройства населенных пунктов: в этом году запланировано более ста проектов, включая обновление парка на левом берегу и сквера на улице Демакова в Академгородке. Также стартуют новые проекты, например, парк «Чербузы» в Академгородке, помимо сотен проектов по благоустройству дворов. Александр Жуков подчеркнул значимость федерального проекта «Городская среда» для преображения общественных пространств.

Андрей Травников отметил, что несмотря на бюджетные ограничения, регион получает существенную федеральную поддержку. В Новосибирской области реализуется 43 региональных проекта в рамках новых нацпроектов, общее финансирование которых в текущем году превышает 20 миллиардов рублей. Губернатор заверил, что при поддержке федерального центра регион успешно участвует во всех федеральных программах и проектах.

В ответ Александр Жуков заверил в готовности оказывать максимальную помощь из федерального бюджета, отметив успешное выполнение ключевых программ в регионе на протяжении последних лет и выразив надежду на продолжение этой тенденции при федеральной поддержке.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

