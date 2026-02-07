В Госдуме рассказали о скидках на оплату ЖКХ

Участникам спецоперации и их семьям предоставляется скидка в 50% на оплату жилья и коммунальных услуг. Они также освобождаются от банковской комиссии при оплате ЖКУ и могут оформить отсрочку или рассрочку платежей, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— Ключевая федеральная льгота связана с наличием статуса ветерана боевых действий. В соответствии с российским законодательством, ветеранам боевых действий предоставляется компенсация в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, включая плату за содержание жилья, коммунальные ресурсы и взносы на капитальный ремонт. Льгота распространяется также на совместно проживающих членов семьи, — сказал Якубовский РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что для участников СВО предусмотрены специальные меры, касающиеся оплаты ЖКХ во время службы.

— Участники СВО и члены их семей вправе оформить отсрочку или рассрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги. При наличии подтверждающих документов на период прохождения службы не начисляются пени и штрафы за несвоевременную оплату, — добавил он.

Депутат отметил, что участники спецоперации и их семьи освобождены от банковской комиссии при оплате ЖКХ. Это предусмотрено федеральными законами и действует при оплате через банки, платежных агентов и другие разрешенные каналы.

Он подчеркнул, что регионы могут вводить дополнительные меры поддержки. Во многих областях действуют расширенные компенсации расходов на коммунальные услуги, дополнительные льготы по взносам на капитальный ремонт и упрощенный порядок оформления выплат. Список конкретных мер зависит от региональных законов.

Якубовский объяснил, что для получения льгот нужно подтвердить статус участника СВО или ветерана боевых действий. Затем следует обратиться в органы социальной защиты, управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Актуальные условия и порядок предоставления мер поддержки можно узнать по месту жительства.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы посчитали, на сколько в январе выросли расходы на коммуналку.