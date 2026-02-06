Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Город Общество

Жителей района Новосибирска вынуждены скидываться на чистку улицы от снега

Автор: Юлия Данилова

Дата:

За две недели в жилмассиве произошли 11 аварий

На этой неделе жителям МЖК и Плющихинского пришла рассылка с предложением принять участие в сборе средств на чистку улицы Высоцкого от снега.

— Чистка будет производиться исключительно за счет собственных средств. Необходимо собрать сумму 32000 рублей! — говорится в сообщении.

Представитель одного из ТСЖ Елена Чусовка подтвердила редакции, что деньги собирает «какой-то мужчина».

— Люди к предложению относятся настороженно. Как он будет отчитываться за деньги и куда они пойдут — непонятно, — пояснила она.

Елена отметила, что в ТСЖ решение об очистке дворов принимается собранием жильцов.

— Например, у нас в доме всего два подъезда. Мы почистили снег, но вывозить его для нас дорого. В соседнем доме ― 10 подъездов. Они побогаче, поэтому уже дважды чистили и вывозили снег за свой счет. МКУ «Октябрьское» хорошо почистили дороги около школы и также вывезли. Внутриквартальные дороги, дорогу к поликлинике никто не чистил, — добавила собеседница редакции.

Корреспондент Infopro54 созвонился с мужчиной, который инициировал сбор средств на чистку улиц.

—  Я общественник. Живу за городом, но каждый день проезжаю по микрорайону. На Высоцкого просто кошмар. За две недели января ― 11 аварий, дети ходят в школу по нечищенным тротуарам. Глава администрации и ДЭО от меня уже бегает, но мы все равно каждый день оставляем заявки диспетчерам. Обращения в прокуратуру тоже не помогли. Мы понимаем, что Джулай сейчас судится, глава района новый, депутаты новые, но страдают-то в итоге люди, — подчеркнул Яков.

Он очень просил редакцию не публиковать текст до того, как начнутся работы по очистке улицы, чтобы их не остановили.

— Давайте мы почистим дорогу, а потом уже пусть приезжают, — добавил собеседник редакции.

Утром 6 февраля жители микрорайона увидели почищенную дорогу.

— Доброе утро товарищи, собирали деньги на уборку аварийной ситуации на Высоцкого: убрать колеи аварийные и сделать расширение. Так как администрация опередила нас ночью и почистила дорогу, но не вывезла, а столкала (снег) на газоны и на тротуары, предлагаю отказаться от грейдера (потому что он дорогой) и лучше нанять на эти деньги два трактора на весь день, почистить те места, по которым примем решение, — сообщил в рассылке Яков.

В разговоре с корреспондентом редакции общественник пояснил, что в чате есть помощники депутатов, которые, по всей видимости, приняли оперативные меры после того, как информация вышла в сеть.

— Почистили дорогу — хорошо. Автомобилисты довольны. Но весь снег с улицы сгребли на тротуары. У меня с утра телефон не умолкает. Люди пишут, что завалили пешеходные переходы, — пояснил собеседник.

Он отметил, что в прокуратуре утром приняли его заявление о сужении дорог и нечищенных тротуарах и отметили, что вопрос на контроле.

Жители микрорайона активно делятся в группе в MAX комментариями о качестве уборки:

— Возле школы 194 так и остались полторы полосы. Машины с трудом разъезжаются. По Высоцкого, судя по видео, сгребли и оставили кучи около светофора и ларьков. Что затрудняет заезд и выезд. Это только вывозить. Районы школ 195-194 так и остались проблемными.

— Около ТЦ «Лазурный» колею убрали, но все вдоль дороги оставили. Опять же, директор «Лазурного» так и не дал ответ, поможет он с чисткой или нет. Теперь там ни стоянки, ни подъезда путевого нет.

— Машины, которые закопаны, закидают обратно на дорогу снег.

Напомним, в конце января МКУ «Октябрьское» заключило договоры с подрядчиками на погрузку, вывоз снега, грейдирование. В мэрии сообщали, что это позволит повысить качество уборки и оперативнее отрабатывать жалобы жителей на состояние улично-дорожной сети. В первые же дни подрядчик почистил улицы Виталия Потылицына, Татьяна Снежиной, Большевистскую, Шевченко, Кирова. В планах было грейдирование улицы Дубравы, уборка на улице Нижегородской, а также очистка от наледи и снега тротуаров на улицах Выборной, Взлетной и Ключ-Камышенском плато в районе новой поликлиники №7.

Ранее редакция сообщала о том, что с улиц Новосибирска вывезли рекордное количество снега.

Фото из группы «Добрые дела» в MAX.

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Город Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : уборка снега

1 109
0
0
Предыдущая статья
Ситуацию с завозом мигрантами опасных заболеваний оценил Роспотребнадзор НСО
Следующая статья
Андрей Травников и Александр Жуков обсудили реализацию федеральных проектов в НСО

IT-бизнесмены из Новосибирска управляют популярными сервисами гаданий и эзотерики

Автор: Артем Рязанов

Известные онлайн-платформы для консультаций с тарологами, парапсихологами и другими специалистами перешли под контроль новосибирских IT-предпринимателей. Они могут управлять этими активами из Германии, сообщают «Известия», которые изучили данные сайтов Astro7, Aura7, Ezoteo и Ezochat.

На этих платформах пользователи выбирают специалиста, переводят деньги и общаются в чате или по телефону. Обычно услуги оплачиваются поминутно без ограничения времени. Средняя стоимость минуты — 100 рублей. Консультируют медсестры, охранники, продавцы, кладовщики и журналисты. Некоторые из них совмещают основную работу с эзотерической практикой, отмечает издание.

Читать полностью

В Новосибирске ожидается сильный ветер и снег на выходных

Автор: Артем Рязанов

По прогнозам синоптиков в  Новосибирске в ближайшие выходные ожидается ухудшение погодных условий.

В субботу, 7 февраля, в городе ожидается снег и сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура опустится до -6...-8 градусов, начнется умеренный мокрый снег. К вечеру температура понизится до -12...-14 градусов, также с небольшим снегом. Ветер может усиливаться до 14 метров в секунду.

Читать полностью

Жители Новосибирска оспаривают незаконные тарифы УК

Автор: Оксана Мочалова

Собственники дома №37 на улице Заречной в микрорайоне Весенний Новосибирска обнаружили в личных кабинетах приложения «Госуслуги» уведомление о якобы проведённом общем собрании. Речь шла об утверждении новых тарифов на услуги управляющей компании. По факту собрание не проводилось, и жильцы не получали обязательных уведомлений за 10 дней.

По словам главы юридической фирмы «Альянс правосудия» Елены Поповой, подобные действия управляющих компаний являются незаконными.

Читать полностью

На выборах в Госдуму новосибирцы будут голосовать с 18 по 20 сентября

Автор: Оксана Мочалова

Центральная избирательная комиссия России официально сообщила дату проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания IX созыва. Голосование назначено на 18-20 сентября 2026 года. Одновременно комиссия обнародовала актуальные данные о численности избирателей в Новосибирской области.

По данным ЦИК, на 1 января 2026 года в регионе зарегистрировано 2 185 467 граждан, обладающих активным избирательным правом. Это почти на 5,2 тысячи человек больше по сравнению с началом предыдущего года и на 99 человек — по сравнению с июлем (2 180 285 и 2 185 368 человек соответственно).

Читать полностью

«Выходим из зоны хайпа»: новосибирский IT-эксперт объяснил усталость людей от нейросетей

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году обществу предстоит пересмотреть свои отношения с искусственным интеллектом — к такому выводу приходят авторы исследований, посвящённых использованию нейросетей. Опросы показывают, что пользователи устали от текстов и видео, созданных ИИ. Infopro54 поговорил об этом с IT-экспертом.

Нейросети стали общедоступным инструментом в 2023 году. В течение двух лет их популярность и стремление использовать где только можно росли. С помощью ИИ стали писать практически всё — от пресс-релизов до книг. И на этом фоне стали звучать прогнозы о том, что множество профессий станут не нужны. А в 2025 году в английском языке словом года стал сленговый термин slop («слоп»), который дословно переводится как «помои» и обозначает контент низкого качества, сгенерированный нейросетью. В русском языке отдельного слова нет, но проблема обилия такого контента существует.

Читать полностью

Рост тарифов плюс сильные морозы: новосибирцы посчитали, на сколько в январе выросли расходы на коммуналку

Автор: Мария Гарифуллина

Жители Новосибирска начали получать платёжные квитанции за жилищно-коммунальные услуги, оказанные в январе. Infopro54 попросил читателей рассказать о сумме в их платёжках и выяснил, что многим придётся заплатить гораздо больше, чем ещё месяц назад.

Напомним, на 2026 год в Новосибирской области запланировано два повышения тарифов на «коммуналку». Первое состоялось в январе — тарифы выросли на 1,7%. Это изменение связано с повышением ставки НДС с 20 до 22%.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть

Губернатор Травников укрепляет позиции в рейтинге влияния

Власть

Андрей Травников и Александр Жуков обсудили реализацию федеральных проектов в НСО

Город Общество

Жителей района Новосибирска вынуждены скидываться на чистку улицы от снега

Бизнес Власть

Количество отказов по банковским операциям физических лиц в Сибири выросло в 10 раз

Общество

IT-бизнесмены из Новосибирска управляют популярными сервисами гаданий и эзотерики

Бизнес Власть

«Не нравится на маркетплейсах, ищите другие способы сбыта»: в новосибирском Минпромторге обсудили проблемы швейных производств

Общество

В Новосибирске ожидается сильный ветер и снег на выходных

Бизнес

Бонусы Спасибо: как сибиряки экономят на доставке еды и топливе

Право&Порядок

В Новосибирске топ-менеджера Росатома арестовали по делу о взятке

Финансы

Женщины чаще страдают от обмана мошенников

Общество

Жители Новосибирска оспаривают незаконные тарифы УК

Волейбольные болельщики в «Локомотив-Арене» получили улучшенный интернет

Власть Общество

На выборах в Госдуму новосибирцы будут голосовать с 18 по 20 сентября

Власть Мировые и федеральные новости Недвижимость

«Самолет», купивший крупный участок в Новосибирске, обратился за господдержкой

Общество Технологии

«Выходим из зоны хайпа»: новосибирский IT-эксперт объяснил усталость людей от нейросетей

Авто

Средняя цена на новые машины в Новосибирске приближается к четырем миллионам

Право&Порядок

Организованную группу автоподставщиков задержали в Новосибирске

Доллару в России предсказали падение до 40 рублей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности