Жителей района Новосибирска вынуждены скидываться на чистку улицы от снега

На этой неделе жителям МЖК и Плющихинского пришла рассылка с предложением принять участие в сборе средств на чистку улицы Высоцкого от снега.

— Чистка будет производиться исключительно за счет собственных средств. Необходимо собрать сумму 32000 рублей! — говорится в сообщении.

Представитель одного из ТСЖ Елена Чусовка подтвердила редакции, что деньги собирает «какой-то мужчина».

— Люди к предложению относятся настороженно. Как он будет отчитываться за деньги и куда они пойдут — непонятно, — пояснила она.

Елена отметила, что в ТСЖ решение об очистке дворов принимается собранием жильцов.

— Например, у нас в доме всего два подъезда. Мы почистили снег, но вывозить его для нас дорого. В соседнем доме ― 10 подъездов. Они побогаче, поэтому уже дважды чистили и вывозили снег за свой счет. МКУ «Октябрьское» хорошо почистили дороги около школы и также вывезли. Внутриквартальные дороги, дорогу к поликлинике никто не чистил, — добавила собеседница редакции.

Корреспондент Infopro54 созвонился с мужчиной, который инициировал сбор средств на чистку улиц.

— Я общественник. Живу за городом, но каждый день проезжаю по микрорайону. На Высоцкого просто кошмар. За две недели января ― 11 аварий, дети ходят в школу по нечищенным тротуарам. Глава администрации и ДЭО от меня уже бегает, но мы все равно каждый день оставляем заявки диспетчерам. Обращения в прокуратуру тоже не помогли. Мы понимаем, что Джулай сейчас судится, глава района новый, депутаты новые, но страдают-то в итоге люди, — подчеркнул Яков.

Он очень просил редакцию не публиковать текст до того, как начнутся работы по очистке улицы, чтобы их не остановили.

— Давайте мы почистим дорогу, а потом уже пусть приезжают, — добавил собеседник редакции.

Утром 6 февраля жители микрорайона увидели почищенную дорогу.

— Доброе утро товарищи, собирали деньги на уборку аварийной ситуации на Высоцкого: убрать колеи аварийные и сделать расширение. Так как администрация опередила нас ночью и почистила дорогу, но не вывезла, а столкала (снег) на газоны и на тротуары, предлагаю отказаться от грейдера (потому что он дорогой) и лучше нанять на эти деньги два трактора на весь день, почистить те места, по которым примем решение, — сообщил в рассылке Яков.

В разговоре с корреспондентом редакции общественник пояснил, что в чате есть помощники депутатов, которые, по всей видимости, приняли оперативные меры после того, как информация вышла в сеть.

— Почистили дорогу — хорошо. Автомобилисты довольны. Но весь снег с улицы сгребли на тротуары. У меня с утра телефон не умолкает. Люди пишут, что завалили пешеходные переходы, — пояснил собеседник.

Он отметил, что в прокуратуре утром приняли его заявление о сужении дорог и нечищенных тротуарах и отметили, что вопрос на контроле.

Жители микрорайона активно делятся в группе в MAX комментариями о качестве уборки:

— Возле школы 194 так и остались полторы полосы. Машины с трудом разъезжаются. По Высоцкого, судя по видео, сгребли и оставили кучи около светофора и ларьков. Что затрудняет заезд и выезд. Это только вывозить. Районы школ 195-194 так и остались проблемными. — Около ТЦ «Лазурный» колею убрали, но все вдоль дороги оставили. Опять же, директор «Лазурного» так и не дал ответ, поможет он с чисткой или нет. Теперь там ни стоянки, ни подъезда путевого нет. — Машины, которые закопаны, закидают обратно на дорогу снег.

Напомним, в конце января МКУ «Октябрьское» заключило договоры с подрядчиками на погрузку, вывоз снега, грейдирование. В мэрии сообщали, что это позволит повысить качество уборки и оперативнее отрабатывать жалобы жителей на состояние улично-дорожной сети. В первые же дни подрядчик почистил улицы Виталия Потылицына, Татьяна Снежиной, Большевистскую, Шевченко, Кирова. В планах было грейдирование улицы Дубравы, уборка на улице Нижегородской, а также очистка от наледи и снега тротуаров на улицах Выборной, Взлетной и Ключ-Камышенском плато в районе новой поликлиники №7.

Ранее редакция сообщала о том, что с улиц Новосибирска вывезли рекордное количество снега.