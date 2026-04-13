Прокуратура внесла предостережение мэрии Новосибирска из-за моста

Прокурор города Олег Желдак вынес предупреждение начальнику департамента дорожного благоустройства мэрии Новосибирска о нарушении сроков ремонта моста через реку Тула в Кировском районе. Накануне он проинспектировал выполнение муниципального контракта, который реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В ходе проверки выяснилось, что договор на выполнение строительных работ был подписан еще в декабре 2023 года, а его завершение запланировано на ноябрь 2024 года. Тем не менее, на данный момент готовность объекта составляет всего 43%, что может привести к срыву национального проекта.

Желдак вынес предупреждение директору МКУ «Гормост», а прокурор Кировского района — руководителю подрядной организации.

Напомним, что муниципальный контракт на ремонт моста через реку Тула на сумму 558,8 миллиона рублей был подписан с ООО «ПК МВГ». Согласно условиям соглашения, все работы должны быть завершены к 10 ноября текущего года.

На данный момент подрядчик ведет монтаж балок пролетных строений. В частности, на пролетном строении 2-3 уже установили 11 балок из запланированных 14, а на пролетном строении 1-2 — 4 балки из 14.

