Названы сроки, когда в Новосибирске отключат отопление

Городские коммунальные службы и энергетические предприятия начали подготовку к завершающей стадии отопительного сезона 2025/2026 и к предстоящим летним ремонтным работам.

По официальной информации, минувший зимний период прошел без серьезных нарушений в работе систем жизнеобеспечения. Эксперты отмечают, что все локальные неполадки на магистральных и внутриквартальных сетях ликвидировались своевременно.

— Новосибирск готовится к завершению отопительного сезона. Мы довольно успешно прошли зимний период 2025/2026 года. Все повреждения на теплосетях устранялись в нормативные сроки, и, что важно, не было допущено ни одной серьезной аварии. Следующая задача — подготовить город к новому отопительному периоду, — прокомментировал ситуацию мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

По федеральным нормам тепло отключают, когда устанавливается определенная погода.

— Напомню, что отопительный сезон завершается после того, как средняя суточная температура в течение пяти дней держится на отметке выше +8 градусов. По прогнозам синоптиков, уже в конце апреля в Новосибирске ожидается значительное потепление, — отметил мэр.

Глава города сообщил, что сразу после отключения системы отопления начнется следующий этап работ. Это необходимо, чтобы Новосибирск осенью вовремя получил паспорт готовности к новому отопительному сезону.

По данным многолетней статистики, в Новосибирске отопительный сезон обычно завершают в период с 5 по 15 мая.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске мошенники рассылают сообщения о возврате средств за отопление.