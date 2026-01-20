Поиск здесь...
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга ипотечных кредитов на первичном рынке

Дата:

Эксперты сравнили условия ипотечного кредитования в российских банках, при первоначальном взносе не выше 25% от полной стоимости

банк УралсибИпотечная программа Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга (6-е место) лучших ипотечных предложений на покупку квартиры в новостройке – исследование по итогам декабря 2025 года подготовил портал Банкирос.ру. Эксперты сравнили условия ипотечного кредитования в российских банках, при первоначальном взносе не выше 25% от полной стоимости.

В ходе исследования аналитики учитывали такие критерии, как уровень минимальной и максимальной ставки по кредиту, сумма первоначального взноса, наличие льготных условий для зарплатных клиентов. Кроме того, они рассмотрели требования к возрасту, стажу работы и месту регистрации заемщика, необходимость дополнительного страхования (кроме имущественного), а также ряд других параметров. В итоговый рейтинг вошли кредиты на покупку жилья в новостройке, представленные на сайте Bankiros.ru и набравшие максимальное количество баллов.

Ипотека является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе – за 11 месяцев 2025 года банк увеличил объем ипотечного кредитования в 1,7 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, а также вошел в Топ-10 рейтингов Русипотеки по объему выдач и ипотечному портфелю. При этом наибольшей популярностью при покупке жилья пользовалось кредитование по собственным ипотечным программам банка, включая кредиты на приобретение квартир на первичном рынке недвижимости.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

