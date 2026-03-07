Цены на новые автомобили упали в Новосибирской области

В феврале средняя цена нового автомобиля в Новосибирской области опустилась до 3,55 миллиона рублей. Особенно сильно подешевели популярные модели Exeed, Chery и Geely, выяснили эксперты Авто.ру Бизнес.

Средняя стоимость машины снизилась до 3,55 миллиона рублей, что на 3,5% меньше, чем в предыдущем месяце. Среди моделей сильнее всего подешевел Exeed RX — на 12,9%, до 4,37 миллиона рублей. Также заметно упали в цене Chery Tiggo 7L (на 1,8%, до 2,74 миллиона рублей) и Geely Cityray (на 1%, до 3,15 миллиона рублей).

В последнем месяце зимы средняя стоимость нового автомобиля российского производства в стране также снизилась — до 1,99 млн рублей. По сравнению с началом года количество предложений от российских производителей выросло на 7%, тогда как от китайских — всего на 1%.

