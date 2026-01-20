Поиск здесь...
Общество

Бастрыкин поручил возбудить дело о нарушениях на свалках в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Ранее этот вопрос уже рассматривался в центральном аппарате СК

В Новосибирской области вновь заговорили о проблеме полигонов твёрдых бытовых отходов в Ленинском районе. Всё началось с обращения жителя улицы Хилокская в приёмную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина через социальные сети.

— Длительное время вблизи жилых домов функционируют крупные полигоны ТБО, эксплуатируемые с многочисленными нарушениями. В результате местные жители задыхаются от едких испарений. Несмотря на то, что ранее планировалось закрытие объектов, в конце прошлого года срок функционирования одного из них продлён, — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.

Обращения граждан в различные инстанции не принесли результата.

Ранее эта ситуация уже находилась на контроле в центральном аппарате Следственного комитета. По факту нарушений в СУ СК России по Новосибирской области трижды возбуждались уголовные дела, но все они были отменены заместителями прокурора региона. Одна из попыток обжалования решения следственных органов оказалась безуспешной, другая продолжается.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области заново открыть уголовное дело и сообщить о ходе и результатах расследования. Это поручение взято под контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, 19 декабря 2025 года правительство Новосибирской области приняло решение о продлении срока эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Левобережный». Свалку планировали закрыть в начале 2026 года. Для этого должны были построить новые комплексы. В этом году исполнится 10 лет с момента заключения концессионного соглашения по их строительству.

Ранее редакция сообщала о том, что СКР начал доследственную проверку серии нападений и грабежей в Новосибирске.

Источник фото:Телеграм-канал «Следком»

От халяльной говядины до халяльных бровей: новосибирский бизнес стал чаще обращаться за сертификатами халяль

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске увеличилось число компаний, которые получают на свою продукцию сертификаты халяль или заявляют, что их услуги халяльные. И если соответствующей отметкой на мясе и колбасах уже никого не удивить, то вот объявления о халяльных бровях для города кажутся чем-то новым. Infopro54 рассказывает о том, как рост числа мусульман в городе меняет рынок косметологии, медицины, ритейл и даже банковский сектор.

Халяль — это арабское слово, которое переводится как «дозволенное» или «разрешённое». В исламском своде принципов и правил (шариате) термин определяет все действия и предметы, которые разрешены для мусульман. Чаще всего это понятие применяется к продуктам питания. Халяльная еда — это не просто особая диета, а пища, приготовленная в соответствии с религиозными нормами. Основные правила касаются мяса: животных можно забивать только определённым способом, и делает это только мусульманин, произнося молитву. Однако принцип халяль распространяется и на другие сферы: финансы, медицину, фармацевтику, косметологию. В настоящее время в Новосибирске работают мастера-бровисты, которые обещают своим клиенткам халяльные брови.

Читать полностью

Еще 11 площадок для складирования снега нашли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В нынешнем сезоне в Новосибирске было открыто 19 площадок для складирования снега, вывезенного с городских улиц. По словам вице-мэра Иосифа Кодалаева, на данный момент часть снегоотвалов уже исчерпали лимит по приему снега. На части уровень наполняемости варьируется от 60% до 90%.

— Мы заблаговременно изыскали еще 11 площадок в районах города для приема снега. Мы понимаем, что нам нужно вывозить снег еще до апреля, чтобы подготовиться к паводку. Нужно очищать город, — подчеркнул чиновник.

Читать полностью

В Новосибирской области минимальный набор продуктов подорожал до 7572 рублей

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в декабре 2025 года минимальная стоимость продуктовой корзины составила 7572,76 рубля. По сравнению с ноябрем цены выросли на 0,9%, а с начала года — на 4,4%. Такие данные предоставил Новосибирскстат.​​​​​​​

В эту продуктовую корзину входит 33 наименования самых популярных продуктов. Наибольшую часть цены составляют хлеб, крупы и макаронные изделия — 28,1%. Затем идут молочные продукты (21,5%), мясо и мясные изделия (19%), фрукты и овощи (14%), рыба (5,5%), жиры (5,3%). Чай, соль и специи занимают 2,5%, сахар и сладости — 2,1%, яйца — 2%.

Читать полностью

Четвертый мост в Новосибирске почистили от снега

Автор: Юлия Данилова

Группа «ВИС» отчиталась о приведении в нормативное содержание автодороги мостового перехода через реку Обь. Как пояснили в компании, в Новосибирске, по данным метеорологов, с ноября 2025 года по 10 января 2026 года впервые за весь период наблюдений с 1900 года выпало около 140 мм осадков. Ситуацию усугубили резко отрицательные температуры.

— Расчистка трассы осуществляется круглосуточно. Сегодня начат вывоз временно складированного на площадках снега на снегоплавильные пункты. Эту работу планируется завершить за 3 дня, — подчеркнули в компании.

Читать полностью

Бьюти-индустрия в Новосибирске стала лидером по масштабам ухода в серый сектор

Автор: Юлия Данилова

Спрос на услуги бьюти-индустрии в Новосибирске — от маникюра до ламинирования ресниц — за год снизился на 20–40%, сообщила Ассоциация предпринимателей индустрии красоты. При этом, по данным участников рынка, цены на расходники выросли на 30-40%, оборудование и аренда также продолжают дорожать. Как результат, часть предпринимателей закрывает студии или уходит в тень, но большинство пытаются держаться на плаву, повышая цены, которые клиенты уже не готовы платить: они пересматривают приоритеты, отказываясь от части услуг, пишет Atas.info.

Ситуация усугубляется налоговой неопределенностью. С 2026 года средний салон, обслуживающий 30–40 человек в день, может попасть под НДС. Владельцы бизнеса массово продают студии или переходят в коворкинг-формат, чтобы избежать статуса юридического лица.

Читать полностью

Приставы депортировали почти сотню мигрантов из Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске за три дня судебные приставы выдворили за пределы России 97 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Все случаи связаны с несоблюдением правил въезда или условий пребывания в России. Среди высланных: 7 граждан Азербайджана, 4 — граждан Казахстана, 16 — граждан Кыргызстана, 29 — граждан Таджикистана и 41 — граждан Узбекистана.

— Если обнаруживается факт незаконного пребывания, иностранца отправляют в центр временного содержания. После этого выносится постановление о выдворении, и судебные приставы сопровождают его до пункта пропуска через границу, — уточнили в ведомстве.

Читать полностью
