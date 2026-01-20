Бастрыкин поручил возбудить дело о нарушениях на свалках в Новосибирске

В Новосибирской области вновь заговорили о проблеме полигонов твёрдых бытовых отходов в Ленинском районе. Всё началось с обращения жителя улицы Хилокская в приёмную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина через социальные сети.

— Длительное время вблизи жилых домов функционируют крупные полигоны ТБО, эксплуатируемые с многочисленными нарушениями. В результате местные жители задыхаются от едких испарений. Несмотря на то, что ранее планировалось закрытие объектов, в конце прошлого года срок функционирования одного из них продлён, — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.

Обращения граждан в различные инстанции не принесли результата.

Ранее эта ситуация уже находилась на контроле в центральном аппарате Следственного комитета. По факту нарушений в СУ СК России по Новосибирской области трижды возбуждались уголовные дела, но все они были отменены заместителями прокурора региона. Одна из попыток обжалования решения следственных органов оказалась безуспешной, другая продолжается.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области заново открыть уголовное дело и сообщить о ходе и результатах расследования. Это поручение взято под контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, 19 декабря 2025 года правительство Новосибирской области приняло решение о продлении срока эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Левобережный». Свалку планировали закрыть в начале 2026 года. Для этого должны были построить новые комплексы. В этом году исполнится 10 лет с момента заключения концессионного соглашения по их строительству.

