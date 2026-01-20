Застройщики Новосибирска продали квартиры на 120 млрд рублей

В 2025 году застройщики Новосибирской области продали в новостройках 16 393 квартиры общей площадью 783690 кв м. Это на 10,5% меньше, чем в 2024 году.

За квартиры строители выручили почти 120 млрд рублей, на 0,84% меньше, чем в 2024, сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— Средняя площадь реализованной квартиры составила 47,8 м2, средневзвешенная цена квадрата в сделках по ДДУ— 152 348 руб, — подчеркнул эксперт.

Напомним, по итогам 11 месяцев 2025 года, по данным областного Минстроя, застройщики Новосибирска не продали около 44% квартир в строящихся домах города. При этом 29% жилья в новостройках еще не выставлено на продажу, и только 27% реализовано.

При этом за 11 месяцев 2025 года новосибирские застройщики заработали более 80 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом их выручка сократилась ненамного.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска внесли предложения по доработке программы КРТ. Год работы в новых условиях показал болевые точки, мешающие развиваться строительному рынку и городу.