Казахстан запретил ввоз мяса и скота из Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Поясняя это решение, представители казахстанской стороны заявили, что все из-за «рисков заболеваний»

Новосибирские животноводческие хозяйства и фермеры не могут экспортировать мясо и живых сельскохозяйственных животных в Казахстан. Эта страна ввела соответствующий запрет из-за эпизоотической ситуации в российских регионах.

Россельхознадзор проинформировал свои территориальные подразделения и Федеральную таможенную службу об ограничениях, введенных Казахстаном, специальным письмом (есть в распоряжении редакции Infopro54).

— Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, сообщает, что с 11 февраля 2026 г. Комитетом введены временные ограничения на ввоз и транзит всех видов живых животных и продукции животноводства с территорий Северо-Кавказского федерального округа, Астраханской и Новосибирской областей, Алтайского края, Республики Калмыкия, Республики Алтай и Республики Бурятия Российской Федерации, — говорится в письме.

24 февраля глава Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Казбек Ташимов на брифинге заявил, что ограничения на ввоз продукции животноводства из приграничных районов Российской Федерации введены для недопущения завоза заболеваний на территорию Казахстана.

В Новосибирской области об ограничениях в части экспорта животноводческой продукции уже знают все участники внешнеэкономической деятельности. Пока участники рынка воздерживаются от оценок возможных экономических потерь. Но они в целом описывают происходящее в регионе как очень серьезную проблему.

— Всё целиком у нас в совокупности — беда большая. Какие размеры она будет иметь в конце концов, будет видно. Пока что никто не информирует, и пока я тоже комментировать особо не буду, — сообщил Infopro54 председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области Алексей Сальников.

Напомним, начиная с 18 февраля на городских рынках и в мясных лавках стала исчезать говядина. Поставок от местных и алтайских производителей нет уже неделю. Это тоже связывают с эпизоотической ситуацией. Точной официальной информации о том, какое именно заболевание животных стало причиной происходящего и о географии неблагополучия (районы, населенные пункты), пока нет. Но аграрии из разных районов комментируют ситуацию примерно одинаково.

— Сейчас вообще не стоит загадывать наперед, наверное. Серьезная ситуация. Сложно комментировать какие-то стройки и проекты, если вообще непонятно, что будет с животноводством у нас в регионе, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 директор ЗАО «Новомайское» Олег Вотяков, комментируя вопрос о строительстве навозохранилищ.

Редакция ждет ответа на запрос, отправленный 19 февраля в управление ветеринарии Новосибирской области. В нем просьба детально прокомментировать происходящее и в частности объяснить, связаны ли изменения в поставках мяса с пастереллезом или причина в чем-то другом.

Ранее редакция рассказывала о том, что случаи пастереллеза зарегистрированы в Черепановском и Карасукском районах Новосибирской области. При этом районов, откуда сейчас не привозят говядину и баранину, больше.

Фото Infopro54

