ХК «Сибирь» потерпел рекордное количество поражений в КХЛ

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерпел поражение от «Шанхайских Драконов» со счетом 0:3. Гейдж Куинни забросил две шайбы: на 21-й и 26-й минутах, а Ник Меркли добавил еще одну на 51-й минуте.

— Сложно комментировать очередное поражение. Своё большинство не забили, а меньшинство пропустили — это ключевой фактор поражения сегодня. Скажу спасибо команде за концовку. Может быть, было поздновато, но это показало, что ребята не соглашаются с ситуацией. Тяжело, очень тяжело, но не соглашаются, — отметил Ярослав Люзенков, исполняющий обязанности главного тренера «Сибири».

Поражение от «Шанхайских Драконов» для команды стало тринадцатым проигрышем подряд. В итоге новосибирцы побили собственный «рекорд». Последний раз столько матчей подряд «Сибирь» проигрывала в сезоне 2018/2019 — тогда команда уступила соперникам 12 раз.

Напомним, в конце минувшей недели ХК «Сибирь» уволил главного тренера Вячеслава Буцаева из-за плохих результатов команды в этом сезоне. Он руководил «Сибирью» чуть больше месяца. Его назначили на место уволенного по тем же причинам Вадима Епанчинцева. Сейчас временно главным тренером стал Ярослав Люзенков.

«Шанхайские драконы» с 30 очками поднялись на шестое место в Западной конференции. «Сибирь» с 17 очками замыкает таблицу Востока.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск принимал хоккейный турнир МВД.