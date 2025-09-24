Штраф за нарушение ПДД на электросамокатах хотят увеличить в два раза

В Госдуму будут внесены поправки, предусматривающие увеличение штраф за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми до семи лет до 10 тысяч рублей. Их планируется рассмотреть во время второго чтения сенаторского законопроекта о штрафах для водителей электросамокатов, который был представлен в апреле 2024 года. Сейчас проект предусматривает штраф до 5 тысяч рублей за подобные нарушения. Законопроект уже прошел первое чтение в июле 2024 года.

— Конечно, такой штраф не остановит владельцев СИМ. В связи с этим, для всеобщей безопасности, чтобы не только уберечь окружающих, но и самокатчиков от самих себя и их детей, считаю целесообразным повышение штрафов для тех, кто перевозит детей до семи лет на своем электросамокате без детского кресла, хотя бы в два раза. Безопасность детей должна быть в приоритете. Внесу поправки ко второму чтению законопроекта, — сказал автор поправок, депутат Игорь Антропенко изданию РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что по действующим правилам взрослые могут кататься на электросамокате с детьми до семи лет только при условии использования детского кресла. Дети до семи лет могут самостоятельно передвигаться на СИМ только под присмотром взрослых, в пешеходных зонах, парках и на специально оборудованных площадках.

Стоит отметить, что в Новосибирской области за первую половину 2025 года зафиксировано 96 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2025 году сервисы проката электросамокатов вводят новые штрафы за нарушение правил дорожного движения:

Передвижение вдвоём — от 3000 до 5000 рублей.

Передача управления несовершеннолетнему — от 10 до 100 тысяч рублей.

Неправильная парковка — от 500 до 5000 рублей.

Вождение в нетрезвом виде — от 100 до 150 тысяч рублей.

Пересечение пешеходного перехода на самокате — 1000 рублей.

Повреждение электросамоката — от 10 до 35 тысяч рублей.

Потеря самоката — от 35 до 45 тысяч рублей.

Вред здоровью третьих лиц — от 50 до 150 тысяч рублей.

Выход за пределы разрешённой зоны — 1000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Аксененко предложил убрать самокаты с тротуаров в Новосибирске.