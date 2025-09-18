Рекламодателям

Михаил Угрюмов: Для борьбы с болезнью Паркинсона нужно создавать мультицентровый проект

Автор: Юлия Данилова
  • 18/09/2025, 09:00
Михаил Угрюмов, академик РАН, профессор, д.б.н., заведующий отделом молекулярной биологии ГНЦ РФ Института биоорганической химии
Российские ученые ищут финансирование для расширения клинических исследований заболеваний, которые считаются эпидемией 21 века

Академик РАН, профессор, д.б.н., заведующий отделом молекулярной биологии ГНЦ РФ Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, заведующий лабораторией нервных и нейроэндокринных регуляций Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН Михаил Угрюмов на форуме OpenBio, который пройдет в Новосибирске в конце сентября, планирует рассказать о разработанной российскими учеными методике ранней диагностики болезни Паркинсона, а также о том, почему важно довести эту диагностику до клинического использования.

Раннее выявление болезней 21 века возможно

— Михаил Вениаминович, какие заболевания сегодня входят в перечень нейродегенеративных и расширяется ли этот список?

— В категорию нейродегенеративных сегодня входят хронические заболевания мозга, в основе которых лежит постепенная гибель нейронов. На международных научно-организационных и научно-политических саммитах эти заболевания образно называют эпидемией 21 века. К нейродегенеративным заболеваниям прежде всего относят болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера, которые сопровождаются нарушением двигательной функции и обучения-памяти соответственно. На слуху также хорея Гентингтона, которая характеризуется нарушением двигательной и когнитивной функций, а также психическими расстройствами.

Нейродегенеративные заболевания протекают примерно по одному и тому же сценарию. Они развиваются десятки лет без проявления клинических симптомов. То есть больной болеет, но ничего об этом не знает, и врач не в состоянии диагностировать это заболевание и начать его лечить. Эта так называемая доклиническая стадия продолжается 20-30 лет. Только после появления симптомов больной приходит к врачу и жалуется на свое состояние. После этого ему ставят диагноз и начинают лечить. Однако к этому времени системы мозга, которые регулируют память в случае с болезнью Альцгеймера или двигательную функцию при болезни Паркинсона, уже настолько разрушены, что вылечить заболевание практически невозможно. Поэтому сегодня мы можем смело сказать, что ни в одной стране мира ни одного больного не удалось вылечить.

Принципиально важным является вопрос о генетической предрасположенности к нейродегенеративным заболеваниям. По этому показателю нейродегенеративные заболевания можно разделить на две группы: моногенные и полигенные. При моногенной форме у человека существует фатальная комбинация генов, экспрессия которых неизбежно приводит к развитию нейродегенеративного заболевания. Моногенные формы проявляются очень рано — обычно до 30 лет. При полигенной форме у людей есть гены риска развития заболевания, причем их включение (экспрессия) происходит только при определенной комбинации многочисленных факторов внешней и внутренней среды, так называемых эпигенетических факторов. Другими словами, эти гены включаются и запускают синтез нейротоксинов и других патологических белков с относительно небольшой вероятностью при определенном сочетании десятков, а может быть сотен и даже тысяч эпигенетических факторов. Полигенные заболевания проявляются довольно поздно — первые признаки обычно проявляются у людей не моложе 50 лет. Были получены данные о количественном соотношении двух форм нейродегенеративных заболеваний. Так, доля моногенных больных с болезнью Паркинсона — 5%, а с полигенной формой — 95%. При болезни Альцгеймера доля больных с моногенной формой несколько больше — 13%, а с полигенной формой меньше — 87%.

 — Вы отмечали, что до клинического проявления нейродегенеративных заболеваний может пройти 20-30 лет, а для их возникновения должны сложиться определенные условия, например экспрессия генов-риска. Есть ли сегодня инструментарий диагностики для раннего выявления предрасположенности к развитию нейродегенеративных заболеваний?

— Поиском ответа на этот вопрос мы занимаемся долгие годы и уже можем говорить об определенных результатах. Например, 95% случаев болезни Паркинсона — это полигенная форма, и только в 5% — это моногенное заболевание, которое предопределено генетически.

При болезни Альцгеймера процент моногенных, предопределенных случаев немного выше — около 13%, но все равно полигенных заболеваний намного больше.

Что касается диагностики, то заболевание проявляется в том, что у человека постепенно погибают нейроны мозга, которые участвуют в регуляции той или иной функции.

Эти нейроны идентифицированы, также понятны места, где они локализованы в мозге при болезни Альцгеймера и Паркинсона. Поэтому сейчас ключевая задача исследователей — попробовать продлить доклиническую бессимптомную стадию благополучия больного еще лет на 30. Если это удастся сделать, то заболевание будет проявляться не в 65 лет, а в 95, то есть для многих людей оно уже будет неактуально.

Мы разработали методологию диагностики заболевания лет за 10-15, до того, как проявляются его симптомы. Она отработана на небольшой группе пациентов, результаты опубликованы в хороших журналах за рубежом.

Упускаем время и возможности

— Вы отметили, что методика уже существует. Можно ли ее использовать для выявления предрасположенности заболеваний на практике?

— Сейчас нужно выходить на следующий этап — создавать мультицентровый проект, в рамках которого необходимо набрать дополнительную большую группу пациентов, что позволит получить статистически достоверный результат и рекомендовать для широкого клинического использования. За рубежом этот вопрос решается очень просто. К примеру, в странах Евросоюза существуют программы, которые предусматривают такие исследования. При этом в каждой стране собирается небольшой материал, потом эти данные объединяются — и набирается объем данных, позволяющий провести статистику и сделать серьезные выводы. В 90-е годы я участвовал в такой европейской программе, она была очень эффективна. У нас в России такой возможности нет хотя бы потому, что малоинвазивное исследование функциональной активности дофаминергической системы мозга пациентов с помощью позитронно-эмиссионной томографии возможно только в двух городах — в Москве и в Красноярске.

Для понимания степени нашей конкурентоспособности с развитыми западными странами в разработке новых технологии необходимо регулярное участие российских ученых в соответствующих международных форумах. К сожалению, по формальным соображениям такое участие невозможно. Действительно, из-за политических санкций отсутствует возможность перевести через банки оргвзнос из России в западные страны. Тем не менее мне посчастливилось весной 2025 года участвовать в международном конгрессе по нейродегенеративным заболеваниям в Вене, где выступал мой американский знакомый Кеннет Марек, который доложил о разработке методологии, аналогичной нашей, по ранней диагностике болезни Паркинсона — с небольшими непринципиальными различиями. Это означает, что одна и та же мысль пришла в голову ученым на разных континентах.

После выступления я поговорил с этим американцем, напомнив о том, что в начале 2000-х годов нами был подписан договор о сотрудничестве в этом направлении, и напомнив ему, что, согласно клятве Гиппократа, у врачей и больных нет и не должно быть национальности. Это означает, что каждый врач должен помогать любому больному в любой стране, независимо от его национальной принадлежности и политических взглядов. Более того, я попросил его включить нашу российскую команду в их мультицентровый проект. Он сообщил, что «в текущей политической ситуации он не сможет финансировать нашу работу, но может включить нас в американский мультицентровый проект». Для меня это и нужно было. С этим мы расстались. После возвращения в Россию я неоднократно напоминал ему по электронной почте о наших договоренностях, но ни разу не получил ответа. Думаю, что он проконсультировался со своими администраторами, и те сказали, что никаких контактов с нами в данной политической ситуации быть не может. Напоминаю еще раз, что наша непреодолимая проблема в том, что хоть мы создали не менее совершенную методологию, чем американцы, довести ее до клинического использования за счет создания мультицентрового проекта они смогут, а мы — нет.

— С чем это связано?

— Наука в каждой стране должна быть конкурентоспособна. Если мы не получаем оригинальные результаты, а только повторяем кого-то, в такую науку не имеет никакого смысла вкладывать даже 5 копеек. Это означает, что финансирование науки у нас должно быть как минимум сопоставимо с финансированием наших западных конкурентов. Однако это далеко не так. Например, в западноевропейских странах Старого света финансирование науки составляет 3-6% от ВВП и постоянно растет. У нас — около 1% от ВВП и периодически снижается. Не менее важно, что за рубежом бюджетное финансирование составляет довольно незначительную часть поддержки научных разработок в медицине, основную роль в этом играют частные фонды и фармкомпании. Для сравнения, в Российский фонд по изучению болезни Паркинсона, созданный в 2022 году, поступили 14 млн рублей, а только в американский фонд, созданный голливудской кинозвездой Майклом Фоксом, у которого выявили болезнь Паркинсона, — 2 млрд долларов. Согласитесь, есть разница. Несколько лет назад фонд Сколково давал на дорогостоящие клинические испытания приличные деньги, но сейчас они полностью остановили финансирование таких исследований.

В заключение можно констатировать, что у нас в России еще сохранились неплохие лаборатории и коллективы, в которых ученые могут создавать конкурентоспособный продукт, в том числе в области медицинских технологий диагностики и лечения, но у них нет возможности проводить клинические испытания полученного продукта.

— Получается, что сейчас вы оказались в тупике? Или есть какой-то свет в конце тоннеля?

— Я не могу сказать, что лично я оказался в каком-то тупике. Я — научный работник, и моя деятельность — это генерация новых оригинальных идей и их претворение в жизнь даже на уровне экспериментального образца или методологии. Тут, скорее, речь идет о том, что при таком подходе к финансированию науки у нашей страны в целом нет будущего, по крайней мере в области разработки новых методов и подходов к лечению фатальных и хронических заболеваний. Я давно поднимаю эту проблему. Так, уже в 2009 году опубликовал в журнале «Политэкономика» статью под названием «Наука без средств — Россия без будущего».

Мультицентровый проект должен быть мультидисциплинарным?

— По вашим оценкам, сколько потребуется времени на реализацию мультицентрового проекта и сколько это может стоить?

— Мультицентровый проект должен быть еще и мультидисциплинарным. В нем должны участвовать клиницисты-неврологи, которых нужно найти и подготовить в разных городах. В него должны войти математики, молекулярные биологи и так далее. Но самое главное — эту диагностику нужно обязательно валидировать с помощью позитронно-эмиссионной томографии. В 2024 году за одно такое обследование мы платили около 100 тысяч рублей. Сейчас, по всей видимости, оно будет стоить 150-200 тысяч.

Для запуска мультицентрового проекта нужно, чтобы такие ПЭТ-сканы были в 5-10 городах России, а это миллиардные вложения. ПЭТ-сканы — это очень сложный, дорогостоящий прибор, при котором должна быть первоклассная радиохимическая лаборатория. Для работы в этой лаборатории нужны подготовленные специалисты, радиохимики и прочие. Это серьезная работа, которая у нас в стране в целом провалена.

— В случае, если этот метод все-таки будет отработан, предполагается ли диспансерное сканирование населения для определения предрасположенности к нейродегенеративным заболеваниям?

— Ни в одной — даже в самой богатой — стране мира позитронно-эмиссионную томографию никогда не будут использовать при диспансеризации здорового населения. Это слишком большие расходы. Именно поэтому важнейшим этапом разработанной нами ранней диагностики болезни Паркинсона является поиск биомаркеров крови и в слезе у людей при диспансеризации здорового населения. Предварительный диагноз, поставленный на основе обнаружения в крови и в слезе биомаркеров, будет подтвержден или опровергнут с помощью позитронно-эмиссионной томографии.

Без диагностики нет лечения

— В чем ваш интерес в участии в форуме OpenBio в Новосибирске? Судя по вашему докладу, вы будете выступать именно с темой по нейродегенеративным заболеваниям.

— Да, я буду рассказывать о созданной нами методологии разработки ранней диагностики болезней Паркинсона и Альцгеймера. Когда я выступал на международных конгрессах и говорил о ранней диагностике, у меня спрашивали: «Зачем это нужно? Что вы скажете человеку, у которого диагностировали болезни Паркинсона или Альцгеймера? Да, вы выявили заболевание, у человека будет стресс после получения такой информации, но вы ему ничем помочь не сможете». На этот демагогический вопрос я давал демагогический ответ: «Я не знаю ни одного заболевания, которое сначала бы научились лечить, а потом диагностировать». Однако в наше время на этот вопрос можно уже дать содержательный позитивный ответ. Мы знаем, что сейчас можно проводить определенную профилактику нейродегенеративных заболеваний, замедляющую их развитие, используя превентивную терапию. Например, в ряде медицинских исследований доказано, что регулярные физические упражнения замедляют развитие болезни Паркинсона. На одной международной конференции неврологов широкого профиля выступала американка, которая возглавляла ассоциацию йогов в США. Она рассказала, что, по их наблюдениям, заболеваемость болезнью Паркинсона в ассоциации примерно на 30% меньше, чем в обычной популяции людей. Сейчас понемногу накапливаются фундаментальные данные о мишенях для превентивной терапии болезни Паркинсона. Оказалось, что физические упражнения стимулируют секрецию нейротрофических факторов, обладающих нейропротекторным эффектом. С другой стороны, нужно понимать, что нейроны погибают по очень многим причинам, и к механизмам их гибели нужно подбирать нейропротекторы — вещества, которые могли бы блокировать эти механизмы. Сейчас нам известен как минимум десяток таких механизмов, а значит, конечный мультитаргетный препарат должен иметь вид коктейля, в который включаются много нейропротекторов с разными механизмами действия. В этом направлении мы также сейчас работаем.

О моей мотивации участвовать в OpenBio: я надеюсь встретиться с учеными — коллегами и друзьями, а также с государственными чиновниками и с потенциальными российскими или иностранными инвесторами, представителями частных фондов, заинтересованными в инвестициях в здоровье человека.

Угрюмов Михаил Вениаминович — академик РАН, профессор, д.б.н. заведующий отделом молекулярной биологии ГНЦ РФ Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, заведующий лабораторией нервных и нейроэндокринных регуляций Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН. Эксперт в области нейродегенеративных заболеваний.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский препарат от рака готов к следующей стадии клинических испытаний. 

Фото из личного архива эксперта, предоставлено пресс-службой OpenBio, автор фото: Николай Малахин.

