Более 250 детей в Новосибирске не могли поступить в первый класс по прописке

В Новосибирской области благодаря приведению локальных актов в соответствие с федеральными нормами 252 ребенка смогли поступить в первые классы по месту жительства. Об этом сообщила Генеральная прокуратура. По данным ведомства, ранее детям отказывали в поступлении по различным причинам.

По указанию Генпрокурора России Александра Гуцана прокуроры продолжают следить за тем, чтобы дети получали качественное образование.

Напомним, в августе 2025 года областная прокуратура сообщала, что в целях недопущения нарушений закона при зачислении обучающихся в образовательные организации прокурорами Новосибирской области объявлено более 40 предостережений. Речь шла о зачислении школьников в 10 и 1 классы по месту жительства с учетом наполненности школ. При этом в регионе были выявлены 9 фактов фиктивной прописки для поступления в конкретную школу.

Напомним, наиболее острая ситуация с наличием мест в школах в Новосибирске традиционно сохраняется в микрорайонах Родники, Марусино, Плющихинский жилмассив и Южно-Чемской. Наибольшее количество первых классов в предстоящем учебном году планируется сформировать в школах № 216 (12 классов), № 215 (10 классов) и № 229.

Ранее редакция сообщала о том, что в Экономическом лицее на Крылова ввели третью смену, чтобы принять детей по прописке.