В мэрии Новосибирска определили школы с наибольшим количеством первых классов

С 1 апреля в Новосибирске, как и по всей России, начинается прием заявлений в первые классы. В этом учебном году ожидается сохранить количество будущих первоклассников на уровне прошлого года — порядка 20 тысяч детей. Спрос на места в школах остается высоким.

Как доложил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев, всего в областном центре функционирует 210 общеобразовательных школ.

— Общая выполняемость буквально около 140 000 проектных мест, в одну смену обучается 217 000 детей. Наибольшее количество первых классов в предстоящем учебном году планируется сформировать в школах № 216 (12 классов), № 215 (10 классов) и № 229, — уточнил он.

В департаменте образования отметили, что наиболее острая ситуация с наличием мест традиционно сохраняется в микрорайонах Родники, Марусино, Плющихинский жилмассив и Южно-Чемской. Для обеспечения доступности образования в этих направлениях продолжит работать подвоз детей, финансирование на эти цели заложено в бюджет.

Начальник департамента напомнил, что с апреля 2025 года иностранные граждане и лица без гражданства для зачисления в школу обязаны пройти тестирование на знание русского языка.

Прием заявлений для детей, имеющих право на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление, продлится с 1 апреля по 30 июня. Приказы о зачислении этой категории будут изданы в течение трех дней после завершения этапа — после 30 июня. С 6 июля начнется прием детей, проживающих на закрепленной территории. Он продолжится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В мэрии подчеркнули, что каждый ребенок, которому положено место в школе, обязательно его получит.

К льготным категориям относятся дети военнослужащих, участников специальной военной операции, сотрудников полиции, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы и таможенных органов. Правила приема для этих категорий в текущем году не изменились.

Подать заявление можно тремя способами. Наиболее популярным остается портал «Госуслуги» — ожидается, что через него будет подано около 90% всех заявлений. Также родители могут лично обратиться в школу или направить документы по почте заказным письмом с уведомлением. Подробная информация о порядке приема, перечне документов и постановлении мэрии о закреплении школ за адресами размещена на сайтах образовательных учреждений, там же указаны графики личного приема.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура выдала более 40 предостережений по зачислению в школы Новосибирска.