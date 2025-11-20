Почти 200 тысяч официально не работающих новосибирцев ждет проверка

На территории Новосибирской области зарегистрированы около 1,5 млн неработающего населения. За них в рамках ОМС областной бюджет в 2025 году заплатил 21,5 млрд рублей.

— Из 1,5 млн неработающих 1,2 млн — дети и люди пенсионного возраста, 77 тысяч — молодые люди в возрасте до 25 лет, то есть с большой вероятностью это студенты, — сообщила на сессии регионального парламента директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Елена Ягнюкова.

Около 95 тысяч человек — это люди старше 50 лет и до пенсионного возраста.

— Остаются около 200 тысяч новосибирцев, которые официально не работают и не вносят взносы в систему ОМС. По поручению губернатора, мы обменялись СНИЛСами этих граждан и будем вести работу по легализации их деятельности, — пояснила Ягнюкова.

Напомним, ранее правительство региона предлагало лишить неработающих трудоспособных новосибирцев социальной страховки. По данным Минфина, бюджет тратит на них по ОМС ежегодно около 3,5 млрд рублей. Как отмечали в ведомстве, если человек осознанно не работает, то, соответственно, он не должен подпадать под социальное страхование за счет государства. Предлагалось, чтобы такие люди покупали полис дополнительного медицинского страхования, либо их вторая половина вносила платежи в бюджет ФОМСа в двойном размере.

Напомним, министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко предлагал провести проверки неработающих граждан еще в 2023 году. К этой работе планировали привлечь налоговую, финразведку , а также фонды пенсионного и медстрахования. На тот момент за 300 тысяч неработающих бюджет платил в ОМС 3 млрд рублей в год.

— Нужна нормальная инвентаризация занятости этих людей. Они жить на что-то должны, не уверен, что они живут на картошку, выращенную в своем огороде. Если бы они получали зарплату хотя бы на уровне МРОТ, то бюджет бы получил дополнительно почти 10 млрд, — говорил Виталий Голубенко.

Согласно закону о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов, бюджет в 2026 году составит 76 млрд 889 млн рублей (в 2025 году — 71 млрд 322 млн рублей).

Основным источником доходов являет субвенция Федерального фонда ОМС на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Новосибирской области. Ее объем в 2025 году составляет 69 млрд 418 млн рублей (на 17,9% больше уровня 2024 года), в том числе платеж на неработающее население — в объеме 20 млрд 184 млн рублей (+ 2 млрд 142 млн рублей).

По данным Новосибирскстата, на сентябрь 2025 года на учете в центрах занятости региона стояли 7874 человека, 6672 из них имели статус безработного. При этом в регионе зарегистрированы уже 309 тысяч самозанятых. За год их количество выросло на 75 тысяч.

Ранее редакция сообщала о том, что в России хотят трудоспособных, но безработных граждан обязать платить взносы в размере 45 тысяч рублей в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), чтобы снизить нагрузку с региональных бюджетов.