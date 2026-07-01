Более 520 тысяч тонн мяса птицы планируют произвести предприятия Сибири за год

За 10 лет промышленное производство птицы в регионах Сибири выросло с 400 до 500 тысяч тонн в год. По итогам 2025 года агропредприятия вырастили 504 тысячи тонн птицы в живом весе (рост к 2024 году составил 10,1 %). В январе-мае 2026 года этот показатель достиг 217,7 тысяч тонн (+5,5 % к январю-маю 2025 года), констатируют аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

— Из всех федеральных округов Сибирь за пять месяцев показала самый большой прирост в натуральном выражении — 11,3 тысяч тонн, — говорится в сообщении.

При этом в округе продолжается реализация инвестиционных проектов, направленных как на создание новых, так и на модернизацию имеющихся производств. Увеличиваются мощности по переработке птицы, развиваются комбикормовые производства.

— По итогам 2026 года производство птицы предприятиями регионов СФО может составить 520 тысяч тонн, а реализация намеченных проектов позволит в среднесрочной перспективе увеличить производство до 600 тысяч тонн, — отмечает аналитик Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Литяйкин.

По данным Новосибирскстата, в 2025 году Новосибирская область произвела 81 тысячу тонн куриного мяса, что на 7,5% больше, чем в 2024 году (73 тысячи тонн).

По данным Минсельхоза Новосибирской области, производством мяса птицы и яйца на территории региона занимаются семь сельхозпредприятий. Производство сосредоточено в Искитимском, Новосибирском, Коченёвском, Черепановском и Каргатском районах. В ведомстве подчеркивают, что область является профицитным субъектом по птицеводческой продукции. Сформировавшиеся излишки мяса и яйца регулярно поставляются в другие регионы России, а также на рынки соседних государств.

В 2026 году планируется запуск новой бройлерной птицефабрики ЗАО «Птицефабрика „Ново-Барышевская”» на территории Репьевского сельсовета в Тогучинском районе. Инвестиционный проект включает в себя пять корпусов, каждый из которых будет вмещать по 300 тысяч кур мясного направления.

Стоит отметить, что в пересчете на тушки хозяйства СФО произвели в январе-мае 2025 года 163,3 тысяч тонн мяса. Если бы все они были разделаны на популярные полуфабрикаты, то на грудку бы пришлось 58,8 тыс. тонн, на голени и бёдра —50,6 тыс. тонн, а на крылья – 18 тыс. тонн. В пересчёте на штучные крылья — это порядка 180 млн штук.

Топ-5 по производству крыльев в СФО выглядит так:

Алтайский край — 34 млн штук;

Новосибирская область —33 млн штук;

Кемеровская область — 24 млн штук;

Омская область — 21 млн штук;

Иркутская область — 17 млн штук.

Ранее редакция сообщала о том, что в России резко выросли оптовые цены на курятину. В Новосибирской области курица в рознице пока дешевеет.