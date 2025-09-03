Самая дорогая загородная резиденция в Новосибирске продается за 160 млн рублей

На сегодняшний день в регионах Сибири в продаже находится около 30 тысяч частных домов с участками — меньше, чем в одном Краснодарском крае. При этом 6,6 тысяч лотов базируются в черте региональных центров и еще 3,4 тысячи — внутри других городов. То есть собственно загородное предложение ограничивается примерно 20 тысячей домовладений, констатируют аналитики Циан.

Почти по пять тысяч загородных домов, которые предлагаются в продаже, расположены в Иркутской и Новосибирской областях. По две тысячи объектов насчитывается в Омской области, Алтайском и Красноярском краях.

Самый дорогой лот в Новосибирской области находится в Искитимском районе. Он включает в себя пятикомнатный особняк (311 кв. м), баню (75 кв. м), совмещенную с площадкой для барбекю, гараж на четыре автомобиля и 36 соток земли. У дома есть прямой выход к воде. Стоимость лота составляет 160 млн рублей. По цене дом находится на четвертом месте в топ-10 самых дорогих загородных объектов регионов Сибири.

Первую строчку занимает резиденция на Алтае. Площадь деревянной усадьбы, расположенной недалеко от курорта Белокуриха, составляет 975 кв метров, а участок — 117,3 сотки. Стоимость лота — 459 млн рублей.

На втором месте двухэтажная резиденция с башенкой на берегу Ангары площадью 705 кв метров на участке 73 сотки. Ценник на этот лот составляет 245 млн рублей.

Топ-3 самых дорогих загородных домов округа замыкает дом в Чемальском районе Республики Алтай. Его площадь 575 кв метров, а участок — почти 26 соток. За него просят 200 млн рублей.

Как отметили аналитики Циан, в Республиках Тыва и Хакассия рынок высокобюджетной загородной недвижимости практически отсутствует. Так в Тыве самый дорогой дом площадью 450 кв метров на 112 сотках стоит 28 млн рублей. В Хакассии за коттедж площадью 260 кв метров и участок 12 соток просят около 19 млн рублей.

Напомним, по данным Яндекс Недвижимости, в этом году в регионах со столицами-миллионниками спрос на загородные дома вырос с начала года на 39,6% и стал рекордным за последние два года. Одновременно со спросом на загородное жилье растет и количество вакансий, предлагающих соискателям гибридный формат работы, позволяющий сотрудникам на период теплого времени года переезжать за город.

В агентстве недвижимости «Жилфонд» рассказывали, что аренда коттеджа у водоема под Новосибирском стартует от 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее редакция сообщала о том, что среди жителей Новосибирска растет спрос на дачную жизнь. Эксперты говорят о наметившемся тренде на дезурбанизацию.