Поджог стал причиной пожара в многоквартирном доме в Новосибирске

Поджог стал причиной пожара в многоквартирном доме барачного типа на ул. Римского-Корсакова в Новосибирске, в котором погибли четыре человека. Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативные мероприятия, назначены экспертизы.

— На месте происшествия полицейскими во взаимодействии со следователями СУ СК России по Новосибирской области изъяты предметы, возможно имеющие отношение к случившему, — сообщили в ГУ МВД по региону.

Напомним, ЧП произошло в ночь с 17 на 18 октября в двухэтажном многоквартирном бараке по адресу 2-й переулок Римского-Корсакова, 8. Возгорание началось на втором этаже, общая площадь пожара составила 600 кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли. В результате пожара погибли четыре человека, еще семь пострадали.

Позже следственным отделом по Ленинскому району СУ СКР по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по факту гибели людей на пожаре.

