Филармония Победы: Новосибирск посвящает май памяти героев

Руководитель Новосибирской филармонии Анна Терешкова поделилась информацией о грандиозном плане мероприятий, приуроченных ко Дню Победы

Она отметила, что донести до юного поколения суть событий Великой Отечественной войны бывает непросто, поэтому музыка используется как средство передачи значимых исторических моментов.

На май подготовлена обширная афиша, включающая лекции в учебных заведениях, концерты и публичные события, открытые для всех горожан.

Одной из ключевых инициатив станет продолжительная серия выступлений в школах. Весь май будет посвящен этому: запланировано 29 музыкальных лекций в образовательных учреждениях города и области.

Музыкально-эмоциональное воздействие позволит учащимся глубже осознать значение эвакуации 128 тысяч ленинградцев в Новосибирск, положившей начало культурному развитию города.

В честь Дня Победы филармония организует свыше 20 концертов на различных площадках столицы Сибири и региона, а также проведет четыре тематические акции. Среди них — виртуальный «Бессмертный полк» с демонстрированием фотографий на больших экранах во время выступлений.

Актуальную информацию о расписании и местах проведения мероприятий можно найти на интернет-ресурсах Новосибирской филармонии. Предстоящее культурное событие обещает стать самым масштабным в честь Дня Победы за всю историю региона.

6 мая в 22:00 на фасаде Дома Ленина состоится мультимедийная проекция «С музыкой – к Победе!». В ней примут участие артисты филармонии, включая ансамбль «Маркеловы голоса». После завершения военного парада, тысячи горожан смогут вместе с исполнителями погрузиться в предпраздничную атмосферу.

Праздничные мероприятия уже начались 28 апреля концертом «Сибирского брасса» под названием «Дыхание весны».

— Также наши музыканты исполнят Ленинградскую симфонию Шостаковича в память о 22 июня 1941 года. А в начале октября состоится исторический концерт оркестра, который является преемником великого коллектива под руководством Евгения Мравинского — 85 лет назад этот оркестр, музеи Ленинграда, и 128 тысяч жителей были эвакуированы в наш город. Те драматичные события дали невероятный созидательный эффект для нашего региона, и фактически они заложили наш культурный фундамент, — подчеркнула Анна Терешкова.

Erid: F7NfYUJCUneTVwvjo9fE

Реклама. Рекламодатель ГАУК НСО «Новосибирская филармония»
Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской филармонии

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Задания Диктанта Победы в Новосибирске были сложными

Автор: Юлия Данилова

Задания Диктанта Победы, который состоялся 24 апреля, можно по большей части отнести к высокому уровню сложности. Такую оценку им дали специалисты Новосибирского государственного педагогического университета.

— В этом году в диктант были включены задания на знание биографий участников Великой Отечественной войны, о которых мало говорят в СМИ, не упоминают в школьных учебниках истории. Присутствовали вопросы, связанные с историей создания произведений искусства о Великой Отечественной войне. Так, одно из заданий было посвящено юбилею актеров, игравших в фильме «Молодая гвардия», — комментирует старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории НГПУ Артем Ларочкин.

«Чёрная точечка»: новосибирский микроминиатюрист создал картину на срезе человеческого волоса

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский художник создал уникальное произведение на торце волоса своей жены Светланы Анискиной. Толщина волоса составляет около 42 микрометров.

Владимир Анискин рассказал, что среди возможных названий для этой работы были: «Чёрная точка», «Чёрная точечка», «Маленькая чёрная точка» и даже «Маленькая черненькая точечка».

«Театральный поезд» остановится в Новосибирске на два дня

Автор: Артем Рязанов

В мае 2026 года стартует Всероссийский проект «Театральный поезд», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Это масштабное культурное событие, которое объединит театральные коллективы со всей страны. Проект направлен на укрепление культурных связей между регионами и популяризацию театрального искусства в отдаленных уголках России. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.

Два театрализованных состава, каждый из которых состоит из восемнадцати вагонов с тематическим оформлением, отправятся в путь по маршрутам «Владивосток — Москва» и «Севастополь — Москва». Восточный поезд будет находиться в дороге 50 дней и сделает 23 остановки, южный — 35 дней и 17 остановок. Путешествие завершится 30 июня 2026 года, когда оба состава одновременно прибудут на Киевский вокзал в Москве.

Бюст Ленина за два миллиона рублей продают в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

22 апреля — особая дата в исторической памяти нескольких поколений граждан нашей страны: в этот день в 1870 году родился Владимир Ильич Ульянов (Ленин), основатель первого социалистического государства. На протяжении десятилетий эта дата отмечалась в СССР как значимый праздник: проводились пионерские линейки, звучали торжественные клятвы, а для миллионов людей фигура Ленина является символом эпохи.

И сегодня, спустя годы после распада Советского Союза, 22 апреля остаётся памятной датой для коммунистов России и стран бывшего СССР. В этот день люди приходят к мавзолею и памятникам Ленина, чтобы возложить цветы, организуют торжественные собрания и просветительские лекции — так сохраняется традиция почтения исторической фигуры, оказавшей огромное влияние на ход мировой истории.

Мировая премьера прозвучала на открытии фестиваля в Новосибирской филармонии

Открыла фестиваль грандиозная мировая премьера. На сцене крупнейшей филармонии страны впервые прозвучала кантата «Сибирская сага» – величественное сочинение для оркестра, хора и солистов. Его автор — молодой композитор Эльмир Низамов вдохновлялся мощью и красотой сибирской природы, культурным многообразием народов, проживающих на этой богатой земле. В музыке можно услышать и шум бескрайней тайги, и голоса птиц, и звуки шаманского бубна, и горловое пение.

Кантата «Сибирская сага» – это богатая история сибирского края, переданная через глубину народной музыки. Мировую премьеру представил старейший музыкальный коллектив страны – Русский академический оркестр Новосибирской филармонии, которому в следующем году исполнится 100 лет. Вместе с оркестром сочинение исполнила Новосибирская хоровая капелла, Анастасия Лысякова (вокал), Евгений Аверин (горловое пение) и дирижер Рустам Дильмухаметов.

Новосибирский «Красный факел» добил стереотип о непримиримости театра и кино

Два первых — необычные симбиотические форматы. А третий — обычный, вроде бы, сценический спектакль. Но с эффектом главного акцента по теме. Этакий симфонический «Тадам-м-м-м!» фанфарами, литаврами и барабанами.

Про десятую музу, музу кино, долго говорили, что она вот-вот убьёт свою старшую сестру Мельпомену. Ну, заодно также Талию и Терпсихору.

