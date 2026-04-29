Филармония Победы: Новосибирск посвящает май памяти героев

Она отметила, что донести до юного поколения суть событий Великой Отечественной войны бывает непросто, поэтому музыка используется как средство передачи значимых исторических моментов.

На май подготовлена обширная афиша, включающая лекции в учебных заведениях, концерты и публичные события, открытые для всех горожан.

Одной из ключевых инициатив станет продолжительная серия выступлений в школах. Весь май будет посвящен этому: запланировано 29 музыкальных лекций в образовательных учреждениях города и области.

Музыкально-эмоциональное воздействие позволит учащимся глубже осознать значение эвакуации 128 тысяч ленинградцев в Новосибирск, положившей начало культурному развитию города.

В честь Дня Победы филармония организует свыше 20 концертов на различных площадках столицы Сибири и региона, а также проведет четыре тематические акции. Среди них — виртуальный «Бессмертный полк» с демонстрированием фотографий на больших экранах во время выступлений.

Актуальную информацию о расписании и местах проведения мероприятий можно найти на интернет-ресурсах Новосибирской филармонии. Предстоящее культурное событие обещает стать самым масштабным в честь Дня Победы за всю историю региона.

6 мая в 22:00 на фасаде Дома Ленина состоится мультимедийная проекция «С музыкой – к Победе!». В ней примут участие артисты филармонии, включая ансамбль «Маркеловы голоса». После завершения военного парада, тысячи горожан смогут вместе с исполнителями погрузиться в предпраздничную атмосферу.

Праздничные мероприятия уже начались 28 апреля концертом «Сибирского брасса» под названием «Дыхание весны».

— Также наши музыканты исполнят Ленинградскую симфонию Шостаковича в память о 22 июня 1941 года. А в начале октября состоится исторический концерт оркестра, который является преемником великого коллектива под руководством Евгения Мравинского — 85 лет назад этот оркестр, музеи Ленинграда, и 128 тысяч жителей были эвакуированы в наш город. Те драматичные события дали невероятный созидательный эффект для нашего региона, и фактически они заложили наш культурный фундамент, — подчеркнула Анна Терешкова.

