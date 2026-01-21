Цены на бензин вновь начали расти в Новосибирской области в январе

В начале января 2026 года в регионе был отмечен рост розничных цен на автомобильное топливо — в среднем на 50 копеек за литр.

По данным Новосибирскстата, на 12 января 2026 года средняя цена литра АИ-92 в регионе составляла 59,22 рубля, АИ-95 — 63,18 рубля, а АИ-98 — 84,56 рубля.

По данным сервиса Russiabase, 21 января в розничных сетях Новосибирска зафиксированы следующие цены на топливо:

АИ-92 — 59,78 руб./л;

АИ-95 — 63,90 руб./л;

АИ-98 — 83,19 руб./л;

дизельное топливо — 78,93 руб./л;

газомоторное топливо — 27,06 руб./л.

Для сравнения, 22 декабря 2025 года литр АИ-92 стоил в среднем 58,76 рубля, АИ-95 — 62,73 рубля, а АИ-98 — 84,31 рубля, дизель — 78,16 рубля.

В Сибири самые низкие цены на газ, дизель и бензин АИ-92 отмечены в Омской области. Бензин марок АИ-98 и АИ-95 дешевле всего в Томской области.

Ранее редакция сообщала о том, что ФАС обнаружила дискриминацию на розничном рынке топлива в Новосибирске.