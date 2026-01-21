Дорожный фонд Новосибирской области недобрал более миллиарда рублей

По утвержденному плану в 2025 году дорожный фонд Новосибирской области по доходам должен был составить 34,4 млрд рублей. Фактическое исполнение составило 33,25 млрд или 96,7%. Об этом на заседании профильного комитета регионального парламента сообщил министр транспорта области Анатолий Костылевский.

— Невыполнение составило 1,155 млрд рублей. Основными причинами невыполнения доходной части стало снижение поступлений по акцизам на нефтепродукты — 792,6 млн рублей в связи с снижением объема отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок. Вторая причина — недопоступление штрафов с камер фотовидеофиксации — 453 млн рублей, — констатировал Костылевский.

Расходная часть фонда выполнена на 33,4 млрд (97,2%). По итогам 2024 года — 94%.

— Неосвоение составляет 955 млн рублей. Причина — экономия по торгам и невыполнение контрактов подрядными организациями, экономия по «Почте России», экономия по дороге «съезд с Немировича-Данченко к ледовой «Арене». По итогам 2025 года у нас впервые не будет переходящего остатка, который мы распределили на весенней сессии, — предупредил министр.

Председатель транспортного комитета Валерий Ильенко отметил, что в сумму административных штрафов (2,9 млрд рублей) включены штрафы по весогабаритному контролю (289 млн).

— Мы этим вопросом занимались в 2025 году, и я убежден, что тему нужно продолжить в 2026-м, так как эта цифра должна быть значительно выше. Это пожелание, — заявил Ильенко.

Он также отметил, что только 50% административных штрафов поступили в бюджет, еще 50% вынесенных постановлений об административных правонарушениях сейчас находятся в судах. Депутат предложил рассмотреть эту ситуацию более детально.

Напомним, осенью 2024 года в Новосибирске возникла проблема с согласованием проектов организации дорожного движения (ПОДД). До 1 сентября, то есть до вступления в силу новых правил установки камер фотовидеофиксации, на согласование в ГАИ Новосибирской области были поданы только шесть проектов организации дорожного движения на 28 камер. В мае 2025 года зампредседателя транспортного комитет Заксобрания Сергей Титков пояснял Infopro54: начиная с осени 2024 года, в связи тем, что камеры фотовидеофиксации не могут подавать информацию о штрафах, бюджет города недополучил около 1 млрд рублей. В августе в мэрии заявляли, что работа по согласованию ПОДД активно ведется. В 2026 году планировалось согласовать 110 проектов на дороги четвертой и пятой категории, частный сектор и полностью охватить всю улично-дорожную сеть города Новосибирска.

Также стоит отметить, что, по данным КСП Новосибирской области, на октябрь 2025 года в регионе из 17 пунктов весового контроля стабильно работали только три. При этом перевозчики неоднократно жаловались на качество результатов, которые выдают эти пункты. На одном из АПВГК автобусные перевозчики получили штрафы на 60 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что «Урбантех» хочет взять в концессию камеры фотовидеофиксации в Новосибирске.