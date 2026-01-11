Цены на вторичке в Новосибирске уперлись в потолок платежеспособного спроса

Вторичный рынок жилья в Сибирском федеральном округе за период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года вошёл в фазу заметного замедления. Формально цены продолжают расти во всех крупнейших городах округа, но динамика всё чаще выглядит инерционной. Это не пауза перед новым рывком и не техническая коррекция — рынок, по сути, зафиксировал пределы платёжеспособного спроса, констатировали аналитики Агентства инвестиций в недвижимость Москвы.

Новосибирск, крупнейший рынок Сибири, показал минимальный рост среди миллионников округа. Средняя цена квадратного метра увеличилась с 123,3 тыс. до 128,3 тыс. руб., прибавив около 4% за год.

— В абсолютных значениях рост составил примерно 5 тыс. руб. за кв. м — показатель, который скорее поддерживает текущий уровень цен, чем расширяет ценовой диапазон. Для рынка такого масштаба это выглядит как сигнал стагнации, а не развития, —комментирует Валерий Летенков, генеральный директор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы

Более уверенную, но всё же умеренную динамику продемонстрировал Красноярск. За год средняя цена выросла с 122,0 тыс. до 131,5 тыс. руб. за кв. м, что соответствует росту около 8%. В рублях прибавка составила порядка 9,5 тыс. руб. Однако даже эта динамика остаётся заметно ниже показателей городов-лидеров в других федеральных округах и не меняет позицию Красноярска в межрегиональном сравнении.

Омск оказался между этими сценариями. Средняя цена квадратного метра увеличилась с 105,7 тыс. до 111,1 тыс. руб., прибавив около 5% за год. Рост в абсолютных значениях остался в пределах 5–6 тыс. руб. за кв. м. Рынок сохраняет положительное движение, но без признаков ускорения и без попытки догонять более дорогие сибирские или уральские центры.

— Фактически Сибирский федеральный округ за год сформировал зону «тихого роста», где цены повышаются медленно и неравномерно. Разрыв между Новосибирском и Красноярском увеличился, но не за счёт рывка лидера, а из-за разной скорости замедления. В такой логике вторичный рынок перестаёт реагировать на общероссийские импульсы и всё больше замыкается на локальные доходы и структуру сделок, — поясняет Летенков.

По оценке эксперта, Сибирь остаётся в стороне от ценового ускорения, которое наблюдается в отдельных макрорегионах. Рост здесь не исчез, но утратил драйверы и перешёл в режим удержания, где любое движение вверх требует подтверждённого спроса, а не ожиданий.

— Для Сибири сейчас характерен очень осторожный рынок. Покупатель считает деньги, продавец не готов резко уступать, и в итоге цена движется медленно. Это не кризис, а фиксация реальных возможностей спроса, — резюмирует Валерий Летенков.

