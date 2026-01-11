Поиск здесь...
Недвижимость Общество

Цены на вторичке в Новосибирске уперлись в потолок платежеспособного спроса

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Рост в 4% за год для рынка города-миллионника — сигнал стагнации

Вторичный рынок жилья в Сибирском федеральном округе за период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года вошёл в фазу заметного замедления. Формально цены продолжают расти во всех крупнейших городах округа, но динамика всё чаще выглядит инерционной. Это не пауза перед новым рывком и не техническая коррекция — рынок, по сути, зафиксировал пределы платёжеспособного спроса, констатировали аналитики Агентства инвестиций в недвижимость Москвы.

Новосибирск, крупнейший рынок Сибири, показал минимальный рост среди миллионников округа. Средняя цена квадратного метра увеличилась с 123,3 тыс. до 128,3 тыс. руб., прибавив около 4% за год.

— В абсолютных значениях рост составил примерно 5 тыс. руб. за кв. м — показатель, который скорее поддерживает текущий уровень цен, чем расширяет ценовой диапазон. Для рынка такого масштаба это выглядит как сигнал стагнации, а не развития, —комментирует Валерий Летенков, генеральный директор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы

Более уверенную, но всё же умеренную динамику продемонстрировал Красноярск. За год средняя цена выросла с 122,0 тыс. до 131,5 тыс. руб. за кв. м, что соответствует росту около 8%. В рублях прибавка составила порядка 9,5 тыс. руб. Однако даже эта динамика остаётся заметно ниже показателей городов-лидеров в других федеральных округах и не меняет позицию Красноярска в межрегиональном сравнении.

Омск оказался между этими сценариями. Средняя цена квадратного метра увеличилась с 105,7 тыс. до 111,1 тыс. руб., прибавив около 5% за год. Рост в абсолютных значениях остался в пределах 5–6 тыс. руб. за кв. м. Рынок сохраняет положительное движение, но без признаков ускорения и без попытки догонять более дорогие сибирские или уральские центры.

— Фактически Сибирский федеральный округ за год сформировал зону «тихого роста», где цены повышаются медленно и неравномерно. Разрыв между Новосибирском и Красноярском увеличился, но не за счёт рывка лидера, а из-за разной скорости замедления. В такой логике вторичный рынок перестаёт реагировать на общероссийские импульсы и всё больше замыкается на локальные доходы и структуру сделок, — поясняет Летенков.

По оценке эксперта, Сибирь остаётся в стороне от ценового ускорения, которое наблюдается в отдельных макрорегионах. Рост здесь не исчез, но утратил драйверы и перешёл в режим удержания, где любое движение вверх требует подтверждённого спроса, а не ожиданий.

— Для Сибири сейчас характерен очень осторожный рынок. Покупатель считает деньги, продавец не готов резко уступать, и в итоге цена движется медленно. Это не кризис, а фиксация реальных возможностей спроса, — резюмирует Валерий Летенков.

Ранее редакция сообщала о том, что всего четверть одобренных кредитов переходит в покупку квартир в Новосибирске. Неудовлетворенный спрос только в одном банке составляет свыше 12 тысяч заявок. 

Фото Infopro54, автор: Маргарита Романова.

Рубрики : Недвижимость Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : недвижимость новосибирска

Самые «дорогие» бизнес-дела, которые возбудили в Новосибирской области 2025 году

На улицах Новосибирска ограничивают парковку автотранспорта

Автор: Юлия Данилова

Во всех районах Новосибирска с 11 января вводятся ограничения парковки транспорта. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

— Соответствующие дорожные знаки начнут устанавливать после 10 января. Места установки знаков указаны в сообщении муниципалитета.  Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении.

Читать полностью

Свыше 40 млрд рублей долгов по кредитам взыскивают приставы в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Более 477 тысяч исполнительных производств о взыскании кредитной задолженности физических и юридических лиц возбуждено в Главном управлении ФССП по Новосибирской области за 11 месяцев 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос редакции Infopro54.

Общая сумма просрочки, переданной в работу приставам, составила 41,1 млрд рублей. Для сравнения, в 2024 году — 30,3 млрд.

Читать полностью

Вакцинация от вируса папилломы человека будет бесплатной в Новосибирске

В 2026 году планируется разработать все законодательные изменения для включения вакцины от ВПЧ в календарь профилактических прививок. А уже в 2027 году прививки станут бесплатными для новосибирцев, как и для всех россиян. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

—  Эта работа ведется, производственные площадки готовятся. Ученый вопрос решен по поводу этих вакцин. И вот вопрос на финальной стадии реализации, — заявил парламентарий ТАСС.

Читать полностью

Новогодние каникулы в Новосибирске заканчиваются, а праздники продолжаются

Несмотря на то, что новогодние каникулы стремительно подходят к концу, череда значимых православных и светских праздников продолжается. В январе новосибирцам предстоит отметить ни только старый Новый год, Крещение и Татьянин день, но и некоторые другие, менее популярные, но достаточно значимые даты.

В самый разгар первой рабочей неделе, в ночь на 14 января, горожанам предстоит поднять бокалы за старый Новый год. Этот праздник появился сразу после изменения гражданского календаря и многими воспринимается, как окончание новогодних гуляний.

Читать полностью

В Новосибирске скончался инженер, давший название Бугринскому мосту

9 января 2026 года ушел из жизни известный в Новосибирске инженер-конструктор и общественный деятель Владимир Фёдорович Ларичев. Ему было 85 лет. Он был одним из авторов проекта Бугринского моста. Он же придумал и название своему детищу. Об этом сообщили в группе «Бугринский комитет».

— Это был человек  с активной жизненной позицией, участник и соорганизатор многих значимых общественных дел для жителей города и Бугров. Для нас он был надежным старшим товарищем, другом и мудрым наставником, отзывчивым и чутким человеком. Выражаем глубокие искренние соболезнования семье и близким, — сообщили в посте.

Читать полностью

Продолжительные морозы придут в Новосибирск к середине первой рабочей недели

Крещенские морозы ожидаются в Новосибирске уже в середине первой рабочей недели 2026 года. Столбики термометров резко опустятся до -30 градусов. Такой прогноз опубликовали популярные погодные сервисы.

Если верить прогнозу Яндекс.Погоды, то рабочая неделя начнется с комфортных и уже привычных для новосибирцев -3…-5 градусов. 12 января будет снежно, тепло и почти безветренно.

Читать полностью
