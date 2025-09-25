Рекламодателям

Новосибирских предпринимателей «обрадовали» новым увеличением налоговой нагрузки

  • 25/09/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирских предпринимателей «обрадовали» новым увеличением налоговой нагрузки
В России планируют повысить НДС, отменить льготы по социальным взносам и снизить планку доходов по УСН

Жесткий удар НДС

В 2026 году бизнес вновь ждут налоговые потрясения. Минфин РФ объявил о планах по повышению ставки НДС до 22%. При этом в ведомстве обещают сохранить НДС в 10% для социально значимых товаров.

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина считает, что любое повышение налога, особенно такого чувствительного как НДС, предполагает рост нагрузки на бизнес и граждан.

— По сути, Минфин предлагает повысить НДС на 10% — с 20 до 22%. Это очень серьезное изменение, особенно на фоне все еще достаточно высокой ключевой ставки. Бизнес платит НДС с отгрузки, а не с момента получения денег от клиента. Я ожидаю рост кассовых разрывов у бизнеса, особенно работающего в сфере производства и торговли. Эти разрывы придется закрывать за счет финансовой подушки или дорогих кредитов. Это приведет к росту стоимости конечной продукции для потребителя, — комментирует собеседница редакции.

Если покупатель потянет новую цену, то предприятие сможет работать дальше, если нет, — то из-за падения продаж бизнес будет уходить в банкротство.

Налоговый адвокат адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Юлия Золотовская также уверена, что повышение НДС отразится на всей цепочке поставок — подорожают сырье, транспорт, оборудование, запчасти и прочие компоненты. По оценке эксперта, цены вырастут примерно на 0,7–1%, что приведет к ускорению инфляции. Подобный эффект, по ее словам, наблюдался в 2019 году, когда повышение ставки с 18 до 20% дало дополнительный рост инфляции на 0,6–0,7 п.п., причем основной скачок пришелся на первые месяцы.

—  Сильнее всего пострадают трудоемкие отрасли, где львиная доля себестоимости приходится на зарплаты и страховые взносы (сервис, HoReCa, клининг, строительные работы, креативные услуги и т.п.). Зарплата и взносы — это «невычитаемые» элементы добавленной стоимости: они формируют цену, а цена облагается НДС, который нельзя компенсировать вычетом. Последствия ощутят и граждане: доходы и пенсии, как правило, не индексируются сразу, поэтому покупательная способность временно снизится. Наибольший удар придется по семьям с низкими доходами, у которых большая часть бюджета уходит на повседневные товары, — комментирует Золотовская.

Управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств Евгения Бондаренко  считает, что рост НДС на 2 п.п. почти неизбежно будет переложен на конечного потребителя — особенно у компаний без достаточных «входных вычетов» по НДС.

—  В сегментах с низкой маржой это ударит по обороту и может охладить спрос, — предупреждает юрист.

Эксперты, опрошенные федеральными СМИ, прогнозируют, что после повышения НДС цены на товары взлетят на 4–6%. По их оценке, в первую очередь подорожают товары повседневного спроса — это продукты питания, одежда и обувь. Наиболее ощутимый рост ожидают в машиностроении, где налоговая нагрузка увеличивается на каждом этапе.

По мнению Натальи Пинигиной, Минфину можно было бы принимать решение не об общем повышении НДС, а точечно для отраслей, которые сегодня хорошо растут и показывают большую прибыль. Например, банковская деятельность, фармацевтика, некоторые виды деятельности, связанные с добычей полезных ископаемых.

— Это было бы более эффективное решение, чем ставить под удар производителей, в том числе товаров повседневного спроса. Под льготы с НДС в 10% попадет очень небольшой перечень товаров. Еще один вариант — повышение ставки НДФЛ для людей с высокими доходами. Этот налог тоже достаточно легко администрировать, —  констатирует эксперт.

УСНщики исчезнут как класс

Еще одно важное для бизнеса нововведение, запланированное Минфином, — снижение порога доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, с 60 млн до 10 млн рублей. Минфин рассчитывает, что эта мера поможет бороться со схемами дробления бизнеса и облегчит переход на общую систему налогообложения для растущих компаний.

Наталья Пинигина уверена, что после снижения порога с 60 до 10 млн рублей режим УСН обесценится, а его плательщики исчезнут как класс. По ее словам, 10 млн рублей — это уже практически уровень доходов самозанятых. При этом эксперт напоминает, что плательщики УСН — тот класс предпринимателей, которые обеспечивают большую часть сфер нашей жизни, начиная от производства различных товаров и продуктов и заканчивая услугами.

— Кто-то из них снова уйдет «в тень» и «серые» схемы, кто-то в связи с ростом себестоимости вообще уйдет с рынка. Многое зависит от отрасли, в которой работает бизнес, — поясняет она.

Евгения Бондаренко отмечает, что порог 10 млн рублей в год — это примерно 0,83 млн рублей в месяц.

— Тысячи малых компаний на УСН впервые столкнутся с НДС-администрированием (счета-фактуры, книга покупок/продаж, кассовые разрывы). Риск — «внутреннее» выкручивание НДС из фиксированных цен, если договоры не позволяют поднять цену в одностороннем порядке, — рассуждает собеседница редакции.

Эксперт также видит юридические и налоговые риски этого решения Минфина.

—  Заявленная цель — борьба с дроблением — на практике приведет к большему желанию «делиться», что вызовет рост споров с ФНС, а бизнес будет вынужден нести издержки по доказыванию деловой цели, — прогнозирует Бондаренко.

Льготы по соцвзносам урезают

Больной для бизнеса темой эксперты считают переформатирование системы предоставления льгот по страховым взносам для компания малого и среднего бизнеса. Напомним, их вводили во время пандемии, чтобы удержать компании от увольнения сотрудников. Сейчас, по предложению Минфина, для торговли, строительства, добычи полезных ископаемых и т.д. вернут общие тарифы: 30% — до предельной базы для исчисления страховых взносов, 15% — свыше базы. Для приоритетных отраслей (обработка, производство, транспорт, электроника и других) сохранят пониженные тарифы. Эта мера направлена на борьбу с фиктивными выплатами и фирмами-«однодневками».

Наталья Пинигина считает, что исключение из списка льготников ряда отраслей — крайне непродуманная мера, особенно в нынешней ситуации кадрового голода.

— Сегодня малому и среднему бизнесу найти хорошего специалиста по приемлемой цене крайне сложно. Льгота по социальным взносам давала возможность маневра, и компании могли предлагать нужным сотрудникам лучшие условия. Сейчас налоговая нагрузка вырастет, и эти возможности исчезнут, что приведет к оттоку кадров с понятными последствиями для бизнеса, — уверена Наталья Пинигина.

Самозанятым пока не нервничать

К счастью, пока опровергнута информация о повышении налога для самозанятых. 24 сентября федеральные СМИ со ссылкой на депутата Госдумы и Минфин сообщали, что ставку по этой системе налогообложения могут пересмотреть в 2026 году. Однако позже глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил, что изменения в режиме работы самозанятых не планируются до 2028-го.

Напомним, вопрос о повышении налога для самозанятых обсуждается с 2024 года. На начало 2025-го в Новосибирской области были зарегистрированы 276,2 тысячи самозанятых. Это в три раза больше количества индивидуальных предпринимателей. В регионе наблюдается стремительный рост этой категории бизнеса. По данным налоговой, на начало лета этого года почти 100 компаний и ИП региона незаконно работали с самозанятыми.

Ранее редакция сообщала о том, что на предприятиях Новосибирска падает объем гражданских заказов. Поступления по налогу на прибыль в регионе сократились на 10 млрд рублей. 

Фото freepik, автор: freepik.

1 648

