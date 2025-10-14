Рекламодателям

В «САХ» прокомментировали расторжение мусорной концессии в Новосибирске

  • 14/10/2025, 15:30
Автор: Оксана Мочалова
мусорный полигон
Окончательная позиция компании по данному вопросу будет сформирована после получения решения суда

В АО «Спецавтохозяйство» пока нет окончательной позиции по решению суда о расторжении концессионного соглашения по строительству комплекса по переработке отходов «Левобережный» в Верх-Туле. Оно будет сформировано после получения решения суда, сообщил Сибкрай.ru генеральный директор компании Александр Мартынов.

Он добавил, что всю наработанную документацию регоператор передаст МинЖКХиЭ области.

Напомним, Арбитражный суд Новосибирской области принял решение полностью удовлетворить иск МинЖКХ региона к АО «Спецавтохозяйство» в части прекращения реализации концессионного соглашения по строительству мусорного полигона на левом берегу Новосибирска, в районе Верх-Тулы, заключенное в апреле 2023 года. Планируемый объём инвестиций составлял 3,2 миллиарда рублей.

Второе соглашение (по созданию аналогичного комплекса в селе Раздольное), министерство и регоператор подписали в ноябре 2023 года. Оба полигона «САХ» обещал построить за два года.

В январе 2025 года стало известно, что мусорные полигоны в Новосибирске подорожали в два раза — до почти 7 млрд рублей каждый, а срок их строительства сдвинулся на два года. В марте  замминистра ЖКХ Евгений Ольховиков сообщил, что ведомство с участием заместителя губернатора области разрабатывает программу по финансовому оздоровлению АО «Спецавтохозяйство». По данным сервиса Контур Фокус, выручка компании в 2024 году составила 4 млрд рублей (+19%), чистый убыток — 14,5 млн рублей (-318%).

В июне 2025 года министерство ЖКХ Новосибирской области подало два иска к АО «Спецавтохозяйство» о прекращении концессионных соглашений. Тогда же в Новосибирске были созданы две компании в задачи которых входит обработка и утилизация неопасных отходов — ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

Стоит отметить, что история со строительством в Новосибирске мусорных полигонов тянется с 2016 года.

Ранее редакция сообщала, что полигоны Новосибирской области уже не вмещают мусор с несанкционированных свалок.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

