В Новосибирске на выходных прогнозируют дождь со снегом

  • 03/10/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирск на выходные придет холодная осень
Температура опустится до -1 градуса

«Яндекс Погода» проанализировала данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» определила, какая погода ждёт новосибирцев в предстоящие выходные.

Согласно прогнозу, в субботу, 4 октября, утром в Новосибирске температура поднимется всего до +1 градуса, и пойдет дождь со снегом. Днем ожидается около +2 градусов, а к вечеру температура опустится до 0 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3,4 м/с.

В этот день по народному календарю чтили святых Кондрата и Ипатия. Наши предки верили, что погода 4 октября останется неизменной в течение четырех недель. Если же в этот день ясно и дует резкий ветер, то зима будет холодной.

В воскресенье, 5 октября, утром в Новосибирске похолодает до -1 градуса. Ожидается дождь со снегом. Днем потеплеет до +1 градусов, но небо затянет облаками, и выпадет небольшой снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду. Вечером температура снова опустится до -1 градуса.

В этот день вспоминают пророка Иону. На Руси говорили: если листья с берез к 5 октября еще не опали, то и снег ляжет поздно. Появление на небе неподвижных облаков предвещало затихание ветра. А вот красная Луна на небе, наоборот, была приметой сильного ветра.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск на месяц вернулся в лето, но это не аномалия.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Оксана Мочалова

