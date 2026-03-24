Оборот малого бизнеса в Новосибирской области составил более триллиона рублей

По итогам 2025 года на долю малых предприятий (без учета микропредприятий) пришлось 18% оборота всех предприятий и организаций региона — 1088,1 млрд рублей (без НДС и акцизов), на уровне 2024 года, передает Новосибирскстат.

46% оборота пришлось на организации оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.

На втором месте — обрабатывающие производства (19,2%),

На третьем — транспортировка и хранение (8,3%),

На четвертом — строительство (8,3%).

В среднем на малых предприятиях региона в 2025 году работали 141,9 тысяч человек, почти на 2% меньше, чем годом ранее. Больше всего сотрудников были заняты в торговле, а также на СТО (22,6%), в обрабатывающих производствах — 21,6%, в строительстве — 9,1%.

По данным УФНС, на январь 2026 года в регионе было зарегистрировано 5763 малых предприятия, из них 5196 — юрлиц, 567 — индивидуальных предпринимателей.

