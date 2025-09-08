В Новосибирске пресекли деятельность подпольных казино

Сотрудники УФСБ по Новосибирской области выявили преступную группу, которая подозревается в организации незаконной игорной деятельности. Подпольное казино нашли на цокольном этаже дома по улице Бориса Богаткова. В нелегальном клубе изъято оборудование с программным обеспечением и «черная» бухгалтерия.

— Ежесуточный доход от деятельности заведения составлял свыше 700 тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе УФСБ.

В областной прокуратуре уточнили, что в ходе мероприятий в незаконных игорных залах по адресам ул. Бориса Богаткова 171/6 и Кропоткина 261/2 в совокупности изъято 17 игровых автоматов, денежные средства в сумме 64 тыс. рублей, более 60 единиц компьютерной техники, используемой для незаконной игорной деятельности, мобильные телефоны.

— При задержании организатор казино пытался убежать. Следователи пришли к нему на квартиру, и он попытался выйти в окно с третьего этажа, но был задержан, — рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Всего в ходе рейда задержаны пятеро новосибирцев. Они подозреваются в организации и участии в деятельности подпольных казино на территории города. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в организации казино заключен под стражу на 2 месяца, четверо фигурантов решением суда отправлены под домашний арест. На имущество задержанных стоимостью 7 млн рублей наложен арест.

Как отметили в УФСБ, сейчас идет работа по установлению иных эпизодов противоправной деятельности участников преступной группы.

Напомним, в мае сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области вместе с коллегами из региональной прокуратуры и при поддержке Росгвардии и ГУФСИН остановили работу нескольких игорных заведений. В масштабном мероприятии приняли участие около 100 человек. В ходе обысков полицейские изъяли более 100 единиц игорного оборудования.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы смогут запретить себе играть в азартные игры.