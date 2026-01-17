Депутат разъяснил льготы многодетным семьям на ЖКХ

Многодетные семьи в России имеют право на скидку в 30% при оплате услуг ЖКХ, компенсацию взносов на капитальный ремонт и полное или частичное освобождение от платы за содержание жилого помещения. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

— Базовый размер льготы на оплату услуг ЖКХ, закрепленный на федеральном уровне, составляет не менее 30%, что создает единый минимальный стандарт поддержки по всей стране, — сказал Кошелев изданию РИА Новости.

Парламентарий отметил, что региональные власти могут увеличить эти гарантии, вводя повышенные коэффициенты. Напомним, что в Новосибирской области в настоящее время действует программа поддержки многодетных семей, в рамках которой семьи с тремя и более детьми могут получить скидку 30%, а семьи с пятью и более детьми — до 50% на оплату коммунальных услуг.

Поддержка также включает компенсацию взносов на капитальный ремонт и полное или частичное освобождение от платы за содержание жилого помещения, в пределах, установленных субъектом Российской Федерации.

Кошелев также подчеркнул, что во многих регионах действуют расширенные программы, направленные не только на компенсацию текущих расходов, но и на улучшение жилищных условий.

— Такие программы могут предусматривать льготные условия для подключения к коммунальным сетям, содействие в ремонте или комплексные меры по улучшению жилищных условий, — заключил он.

