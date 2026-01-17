Поиск здесь...
Общество

Депутат разъяснил льготы многодетным семьям на ЖКХ

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Регионы могут увеличивать базовую скидку в 30% по своему усмотрению

Многодетные семьи в России имеют право на скидку в 30% при оплате услуг ЖКХ, компенсацию взносов на капитальный ремонт и полное или частичное освобождение от платы за содержание жилого помещения. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

— Базовый размер льготы на оплату услуг ЖКХ, закрепленный на федеральном уровне, составляет не менее 30%, что создает единый минимальный стандарт поддержки по всей стране, — сказал Кошелев изданию РИА Новости.

Парламентарий отметил, что региональные власти могут увеличить эти гарантии, вводя повышенные коэффициенты. Напомним, что в Новосибирской области в настоящее время действует программа поддержки многодетных семей, в рамках которой семьи с тремя и более детьми могут получить скидку 30%, а семьи с пятью и более детьми — до 50% на оплату коммунальных услуг.

Поддержка также включает компенсацию взносов на капитальный ремонт и полное или частичное освобождение от платы за содержание жилого помещения, в пределах, установленных субъектом Российской Федерации.

Кошелев также подчеркнул, что во многих регионах действуют расширенные программы, направленные не только на компенсацию текущих расходов, но и на улучшение жилищных условий.

— Такие программы могут предусматривать льготные условия для подключения к коммунальным сетям, содействие в ремонте или комплексные меры по улучшению жилищных условий, — заключил он.

Ранее редакция сообщала о том, что тарифы на капремонт в 2026 году приятно удивят новосибирцев.

Источник фото: Infopro54 

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Рубрики : Общество

Регионы : Россия

Теги : Льгота жкх

В Новосибирске объяснили, что бесплатный период на платных парковках — 30 минут
На улице почти -40: пригородная электричка под Новосибирском опоздала на два с половиной часа

На улице почти -40: пригородная электричка под Новосибирском опоздала на два с половиной часа

Автор: Юлия Данилова

Электропоезд №6614 Черепаново – Новосибирск следует с опозданием 2 часа 27 минут. Экспресс №7104 Черепаново – Новосибирск опаздывает на 8 минут.

— На Сеятель для сокращения опоздания его подали на второй путь, что для некоторых пассажиров оказалось сюрпризом, — говорится в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги».

Читать полностью

В Новосибирске объяснили, что бесплатный период на платных парковках — 30 минут

Автор: Мария Гарифуллина

У новосибирских водителей возникли вопросы о работе городских платных парковок. Они обратили внимание, что на обновленных информационных щитах нет четкого указания бесплатного интервала. Infopro54 поговорил с теми, кто пользуется платными парковками, и получил разъяснения парковочной службы.

Парковки, которые находятся в ведении муниципалитета, с 26 декабря перешли на новый режим работы. С этой же даты в городе были запущены новые платные парковки. Одна из новых платных парковок расположена на улице Кирова, возле супермаркета «Бахетле». Вопрос о бесплатном интервале возник у тех, кто приезжает сюда за покупками.

Читать полностью

Стало известно, сколько новосибирцев планируют окунуться в прорубь на Крещение

Автор: Артем Рязанов

Примерно 14% жителей Новосибирска планируют в этом году окунуться в прорубь на Крещение. Из них 9% уже имеют подобный опыт, а 5% собираются попробовать впервые. Таковы результаты социологического опроса SuperJob.

Мужчины более склонны к этой традиции: 12% заявили, что участвуют в крещенских купаниях регулярно, в то время как среди женщин таких лишь 6%.

Читать полностью

Новосибирский кинотеатр «Победа» отмечает столетний юбилей

Центр культуры и отдыха «Победа» отметит столетие марафонским юбилеем — целым годом праздничных событий. Об этом было объявлено 15 января, на торжестве, которое и день рождения, а превью, анонсная акция.

Противоречия в этом нет. Понятие «день рождения» решено аккуратно прокачать до формата «год рождения». Дни-то юбилейные у всех есть. А вот целый год торжеств — это, согласитесь, неординарно.

Читать полностью

В Новосибирске на выходных ударят морозы до -40 °C

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске в предстоящие выходные сохранится морозная погода.

—В период 17-20.01 сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -35 °С и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами воздуха -40 °С и ниже, — говорится в сообщении Западно-сибирского УГМС.

Читать полностью

Дети, коммунальщики и курьеры: как Новосибирск живет и работает в 30-градусные морозы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирск 16 января пришло значительное похолодание. Ночью уличные термометры показывали -31…-32 °C. Днем в пятницу в городе немного потеплело: температура в 13:00 составила -29.5 °C. Infopro54 публикует кадры, сделанные в первый морозный день года, и прогноз синоптиков на следующие пять дней.

В 30-градусные морозы Новосибирск стал пустыннее и тише. Многие автомобилисты сегодня предпочли не пользоваться своими машинами, и поэтому в городе практически нет пробок.

Читать полностью
Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

