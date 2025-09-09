Динамика падения производства стройматериалов в Новосибирске повторяет 2017 год

Производство строительных материалов в Новосибирской области продолжает падать. По наблюдению независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, динамика на этом рынке сопоставима с динамикой, наблюдавшейся в 2017 году.

За семь месяцев 2025 года производство стеновых материалов снизилось на 25,5%, по сравнению с 2024 годом. За первые семь месяцев 2017 года снижение составило 23% к 2016 году.

Выпуск цемента сократился на 15,3%, в 2017 году — на 18,6%.

Выпуск сборного железобетона обвалился на 20%, в 2017 — на 28,2%.

На 20,5% снизился выпуск панелей для КПД, на 14% — сэндвич-панелей, и почти в 2 раза уменьшился выпуск дорожно-декоративной плитки.

Эту динамику подтверждают и сами участники рынка. Так, за период с января по июль текущего года АО «Искитимцемент» (управляющая компания — АО «ХК «Сибцем») выпустило 670 тысяч тонн цементной продукции. Этот объем на 15% уступает показателям за аналогичный период 2024 года. Схожая динамика наблюдается и в отгрузках: их объем сократился на 15%, составив 664 тысячи тонн. Снижение производственных и отгрузочных показателей на предприятии объясняют рядом факторов, в том числе, повышенной ключевой ставкой Центробанка, а также замедлением темпов жилищного строительства.

По словам Николаева, производители стройматериалов реагируют на ситуацию на рынке жилья.

— Во второй половине 2016 года и первом полугодии 2017 года на рынке новостроек Новосибирской агломерации был максимальный запас непроданных квартир, как в строящихся домах, так и тех, что уже введены в эксплуатацию, — напоминает эксперт.

Напомним, по данным на начало сентября у застройщиков Новосибирска зависли около 40% квартир в построенных домах, а также тех, которые планируются к сдаче до конца 2025 года. По экспертным оценкам, для их реализации при существующем спросе понадобится 4 года и 8 месяцев. В августе 2025 года, по словам Николаева, застройщики Новосибирской области вывели на рынок 696 лотов — это минимальное число квартир за последние три года.

При этом эксперт наблюдает, что за семь месяцев 2025 года в регионе на 37% вырос выпуск фундаментных блоков.

— Застройщики не останавливают работу на фундаменте, оставляя себе задел для быстрого старта, — подчеркивает Сергей Николаев.

Он также отметил, что девелоперы также продолжают презентовать новые крупные проекты с обещанием вывести их на рынок в ближайшее время и даже открывают предварительное бронирование для партнеров.

— Суммарная площадь и число квартир в рамках разрешений на строительство, полученных в УАСИ Новосибирска в августе 2025 года, более чем в 2 раза превышают количество новых квартир, выведенных на продажу в этом же месяце, — поясняет эксперт.

По его словам, компании получают разрешения на строительство про запас, но при этом не продают по договорам долевого участия ни одной квартиры.

При этом аналитик напоминает, что за снижением производства строительных материалов в первой половине 2017 года в Новосибирской области последовал трехлетний спад по объемам ввода жилья, сопровождающийся ростом числа долгостроев. Напомним, регион только в этом году планирует закрыть историю с предыдущими официальными долгостроями.

Ранее эксперты отмечали, что увеличение ставок по ипотечным кредитам в 2024 году, а также сокращение льготных ипотечных программ сделали жилье менее доступным для большинства покупателей. Это привело к снижению объемов строительства жилья и снижению спроса на строительные материалы.