Рекламодателям

Только половина домов в Новосибирске имеют паспорта готовности к зиме

  • 09/09/2025, 12:30
Автор: Юлия Данилова
Только половина домов в Новосибирске имеют паспорта готовности к зиме
Хуже всего ситуация в Первомайском районе

До 10 сентября включительно УК, ТСЖ, ЖСК и т.д. Новосибирска обязаны предоставить в администрацию районов пакет документов о подготовке домов к отопительному периоду. В этом году пакет очень большой, поэтому администрациям приходится работать в ручном режиме. Об этом сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Зайков.

Он признал, что процент согласования паспортов готовности домов в городе пока небольшой — 53,41% (4503 дома). Хуже всего ситуация в Первомайском районе, где паспорта получил 21 дом или 4,5% от плана. На втором месте в антирейтинге Октябрьский район — 348 домов или почти 34% от плана. На третьем Кировский (339 домов, 35% от плана) и Ленинский районы (616, 36%).

В лидерах Дзержинский (764, 97%) и Советский районы (553, 82%).

— Вчера было совещание с участием администраций районов и прокуратуры. Принято решение, что до 10 сентября включительно принимаем пакет документов, потом я начинаю их подписывать. Думаю, что на это уйдет около трех недель, — пояснил Зайков.

После 10 сентября все дома, которые не получили паспорта готовности к зиме, обязаны готовиться дальше и получить акты готовности к зиме.

— При этом если у дома не будет паспорта готовности, то ГЖИ будет иметь право, в случае жалоб жителей, оштрафовать управляющую компанию на 250 тысяч рублей, — заявил Дмитрий Зайков.

Чиновник подчеркнул, что в городе создана рабочая группа, которая готовит постановление о начале отопительного сезона. В мэрии отмечали, что разворот системы может стартовать с 15 сентября.

Напомним, генеральный директор АО «СГК – Новосибирск» Дмитрий Перязев на минувшей неделе назвал управляющие компании-аутсайдеры в части подготовки к отопительному сезону. Это ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» и ООО «УК Регион». По его словам, эти организации эксплуатируют старый жилой фонд.

При этом Дмитрий Зайков заверял, что в этом году проблемы с отоплением в Первомайском районе не ожидаются. Напомним, в прошлом году жители района долгое время сидели без тепла.  В октябре СУ СК России по Новосибирской области, по требованию председателя СК России Александра Бастрыкина, провел процессуальную проверку по факту отсутствия тепла и горячей воды в домах Первомайки.

В прошлом году Новосибирск, Бердск, Искитим и Линево не получили паспорта готовности к отопительному периоду.

Ранее редакция сообщала о том, что СГК объявила условия для досрочного подключения домов к отоплению

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

2 584

Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Паспорт готовности отопительный сезон


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Герман Тепляков, бизнес-антрополог

Герман Тепляков: Глобальный сдвиг в потреблении информации делает общество уязвимым для манипуляций

Внимание аудитории к любому проекту, продукту или услуге становится все более мимолетным
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Только три ребенка-мигранта в Новосибирске пересдали тест по русскому языку
9/09/25 16:15
Общество
Фармпроизводитель из Новосибирска готовится к запуску новых цехов
9/09/25 16:00
Бизнес
На МАХ перешли 50 тысяч госслужащих в Новосибирской области
9/09/25 15:00
Общество
Госслужащие НСО проходят обучение на платформе для онлайн-коммуникаций
9/09/25 14:55
Технологии
Новосибирский эксперт рассказал о безопасных мессенджерах и защите данных
9/09/25 14:00
Общество
Застройщики Новосибирска совершенствуются в социальной дипломатии
9/09/25 13:34
Бизнес Недвижимость
Динамика падения производства стройматериалов в Новосибирске повторяет 2017 год
9/09/25 13:00
Бизнес Недвижимость Промышленность
Только половина домов в Новосибирске имеют паспорта готовности к зиме
9/09/25 12:30
Власть Город Общество
Налоговая банкротит новосибирскую сеть кафе-кондитерских «Кузина»
9/09/25 12:00
Бизнес
На каждую пятую новую вакансию в Новосибирске ищут рабочих
9/09/25 11:00
Бизнес Общество
В новосибирских вузах растет число студентов из дальнего зарубежья
9/09/25 10:00
Власть Образование Общество
Коуч-эзотерик из Новосибирска отдаст государству 60 млн рублей
9/09/25 9:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Новосибирцы резко увеличили расходы на благотворительность
8/09/25 19:00
Общество
В Новосибирске изменили подход к зимней уборке города
8/09/25 18:15
Власть Город Общество
Новосибирский производитель протестировал яхты на соревнованиях на Обском море
8/09/25 18:00
Бизнес Общество Спорт
Инвестиционный форум «Россия зовет!» охватит ключевые регионы страны
8/09/25 17:55
Бизнес
МТС запускает накопительный сервис с привлекательной ставкой
8/09/25 17:25
Бизнес
В МВД назвали самый криминальный район в Новосибирске минувшим летом
8/09/25 17:00
Общество Право&Порядок
На кондитерском рынке Новосибирска ждут рост цен до 20%
8/09/25 16:30
Бизнес Власть
Полицейские Новосибирска взяли ДНК у 243 иностранцев
8/09/25 16:00
Право&Порядок
Популярное
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
Новости компаний
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять