Только половина домов в Новосибирске имеют паспорта готовности к зиме

До 10 сентября включительно УК, ТСЖ, ЖСК и т.д. Новосибирска обязаны предоставить в администрацию районов пакет документов о подготовке домов к отопительному периоду. В этом году пакет очень большой, поэтому администрациям приходится работать в ручном режиме. Об этом сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Зайков.

Он признал, что процент согласования паспортов готовности домов в городе пока небольшой — 53,41% (4503 дома). Хуже всего ситуация в Первомайском районе, где паспорта получил 21 дом или 4,5% от плана. На втором месте в антирейтинге Октябрьский район — 348 домов или почти 34% от плана. На третьем Кировский (339 домов, 35% от плана) и Ленинский районы (616, 36%).

В лидерах Дзержинский (764, 97%) и Советский районы (553, 82%).

— Вчера было совещание с участием администраций районов и прокуратуры. Принято решение, что до 10 сентября включительно принимаем пакет документов, потом я начинаю их подписывать. Думаю, что на это уйдет около трех недель, — пояснил Зайков.

После 10 сентября все дома, которые не получили паспорта готовности к зиме, обязаны готовиться дальше и получить акты готовности к зиме.

— При этом если у дома не будет паспорта готовности, то ГЖИ будет иметь право, в случае жалоб жителей, оштрафовать управляющую компанию на 250 тысяч рублей, — заявил Дмитрий Зайков.

Чиновник подчеркнул, что в городе создана рабочая группа, которая готовит постановление о начале отопительного сезона. В мэрии отмечали, что разворот системы может стартовать с 15 сентября.

Напомним, генеральный директор АО «СГК – Новосибирск» Дмитрий Перязев на минувшей неделе назвал управляющие компании-аутсайдеры в части подготовки к отопительному сезону. Это ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» и ООО «УК Регион». По его словам, эти организации эксплуатируют старый жилой фонд.

При этом Дмитрий Зайков заверял, что в этом году проблемы с отоплением в Первомайском районе не ожидаются. Напомним, в прошлом году жители района долгое время сидели без тепла. В октябре СУ СК России по Новосибирской области, по требованию председателя СК России Александра Бастрыкина, провел процессуальную проверку по факту отсутствия тепла и горячей воды в домах Первомайки.

В прошлом году Новосибирск, Бердск, Искитим и Линево не получили паспорта готовности к отопительному периоду.

Ранее редакция сообщала о том, что СГК объявила условия для досрочного подключения домов к отоплению.