Дизайнеры из Новосибирска показали коллекцию одежды на Московской неделе моды

Студентки Новосибирского технологического института РГУ им. А.Н. Косыгина: Анна Востокова, Анна Галактионова, Марина Рум и Елизавета Балышева представили регион на шестой Московской неделе моды. В течение шести дней состоялось свыше 80 модных показов.

Коллекция, подготовленная новосибирскими дизайнерами одежды, была посвящена безграничным просторам России. В ней сочетались мягкие футуристические образы со смелыми и провокационными решениями. Центральным элементом коллекции стала клетка, используемая в пальто, юбках и аксессуарах.

Авторы через выбор тканей, текстур и деталей исследовали связь с природой, культурой и ценностями страны, вдохновляясь образами лесов, гор, степей и моря. Экспериментальные формы, вдохновленные русским народным костюмом, подчеркивали его вечную актуальность, гармонично сочетая традиции и современность, пояснили в пресс-службе Московской недели моды.

— Наша коллекция вдохновлена этническими мотивами нашей бескрайней Родины, отражающими её просторы с уникальными ландшафтами и невообразимой природой, традициями и ценностями нашей страны, — рассказали новосибирские дизайнеры.

