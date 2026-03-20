Правительство региона продолжает оформление выплат после изъятия скота

В Новосибирской области сохраняется стабильная эпизоотическая ситуация по пастереллезу. По данным на сегодняшний день, на протяжении 15 дней новые случаи заболевания среди животных в регионе не регистрируются, сообщили в региональном Правительстве.

По словам заместителя руководителя администрации губернатора и Правительства Новосибирской области Сергея Нешумова, на территориях, где был выявлен пастереллез, проводится комплекс мероприятий: тестирование, введение карантина, изъятие животных, обеззараживание. Карантин снимается после получения отрицательных проб.

В настоящее время завершающий этап работ проходит в крестьянско-фермерском хозяйстве «Водолей» в селе Козиха Ордынского района. Там проводятся мероприятия по изъятию животных с последующей полной обработкой территории. Карантинные ограничения сохраняются в шести селах пяти районов области. В трех населенных пунктах Баганского, Черепановского и Купинского районов, где заболевание было выявлено в личных подсобных хозяйствах, изъятие уже завершено. В двух из них закончено оформление причитающихся выплат.

Собственникам изъятых животных выплачиваются компенсации. В соответствии с постановлением правительства региона «О социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с изъятием животных», социальная помощь предоставляется ежемесячно в течение девяти месяцев. Специалисты социальных служб консультируют жителей и помогают с оформлением документов.

Кроме того, Правительством Новосибирской области принято решение о дополнительной мере поддержки — компенсации до 50% стоимости приобретения молодняка для восстановления поголовья после снятия карантина.

На сегодняшний день от 72 семей, где были изъяты животные, поданы заявления на получение социальных мер поддержки. 58 семей уже получили социальные выплаты. Компенсацию за изъятых животных получил 51 собственник.